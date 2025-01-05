Російські військові продовжують штурмувати Торецьк на Донеччині, використовуючи квадроцикли та мотоцикли. При цьому противник цілеспрямовано знищує багатоквартирні будинки.

Про це розповів в. о. командира полку «Цунамі» з позивним «Мансур» в інтерв’ю для «Суспільне Донбас».

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Бої за Торецьк

За словами військового, окупанти кинули на штурм міста багато ресурсів.

Великої шкоди ворог завдає FPV та ударними дронами.

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«Також артилерії мають багато. Ворог постійно здійснює штурмові дії, постійно працює з різних напрямків: з півночі, з півдня, зі сходу. Використовує техніку, переважно квадроцикли, мотоцикли. Наразі броньованої техніки ще помічено не було» - розповів «Мансур».

Він зазначив, що бої йдуть у самому місті. Лінія фронту проходить приблизно по центру Торецька.

Російська армія діє за тактикою «випаленої землі».

«Тут працює мотострілецька бригада, постійно замінюючи батальйон за батальйоном. Один батальйон ми знищуємо, проходить другий батальйон. Знищуємо його - проходить третій батальйон. Наразі тут вже працює третій батальйон» - додав «Мансур».

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Боєць вважає, що Росія буде посилювати свої штурмові дії, тому що Торецьк - одне із ключових міст на шляху до Костянтинівки.

Ситуація на фронті: дані Генштабу

Протягом доби на фронті відбулося 179 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Противник й надалі найбільш активний на Донеччині.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора.

«На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського», - повідомили у штабі.

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На Времівському напрямку противник 17 разів штурмував позиції ЗСУ неподалік Дачного та Янтарного.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував у районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

За підтримки авіації окупанти діяли на Харківському напрямку.

На Курському напрямку минулої доби ворог штурмував позиції наших захисників 33 рази.