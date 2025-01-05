Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаційного удару по селищу Свеса Шосткинського району Сумщини.
Про це повідомили в ДСНС.
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Удар по багатоповерхівці на Сумщині: наслідки
4 січня, росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у житловому секторі селища Свеса.
Травмовано 10 людей. Серед них двоє дітей.
До пошукових робіт надзвичайники залучали кінологів. Мешканців під завалами не виявили.
У результаті атаки зруйновано 15 квартир у п’ятиповерхівці. Ще чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків - пошкоджені.
«Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках», - повідомили в ДСНС.
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Обстріли Сумщини 5 січня
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