Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаційного удару по селищу Свеса Шосткинського району Сумщини. 

Про це повідомили в ДСНС. 

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Удар по багатоповерхівці на Сумщині: наслідки 

4 січня, росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у житловому секторі селища Свеса. 

Травмовано 10 людей. Серед них двоє дітей. 

До пошукових робіт надзвичайники залучали кінологів. Мешканців під завалами не виявили. 

Наслідки удару по Свесі на Сумщині. Фото поліції.

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У результаті атаки зруйновано 15 квартир у п’ятиповерхівці. Ще чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків - пошкоджені. 

«Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках», - повідомили в ДСНС. 

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Внаслідок російського артобстрілу у місті також постраждала жінка.

Обстріли Сумщини 5 січня 

Від ночі російські війська 9 разів обстріляли прикордоння Сумщини. 

Били КАБами та гатили з РСЗВ. Про це повідомили в ОВА. 

Під ворожим вогнем опинилися Хотінська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Ямпільська громади.

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У Ямпільській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено три приватних будинки.

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