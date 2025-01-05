Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаційного удару по селищу Свеса Шосткинського району Сумщини.

Про це повідомили в ДСНС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Удар по багатоповерхівці на Сумщині: наслідки

4 січня, росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у житловому секторі селища Свеса.

Травмовано 10 людей. Серед них двоє дітей.

До пошукових робіт надзвичайники залучали кінологів. Мешканців під завалами не виявили.

Наслідки удару по Свесі на Сумщині. Фото поліції.

Advertisement

У результаті атаки зруйновано 15 квартир у п’ятиповерхівці. Ще чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків - пошкоджені.

«Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках», - повідомили в ДСНС.