Двоє українських військових взяли в полон 14 окупантів. 

Зробили це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Про таке розповіли у пресслужбі підрозділу. 

Як українські військові взяли в полон росіян: відео 

Окупантів вдалося взяти в полон під час одного зі штурмів. 

Перед тим по противнику відпрацювали пілоти ударних дронів. 

Ворог намагався сховатися у бліндаж. Однак, опинився у пастці. 

«Після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття. Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості - вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж», - розповіли в бригаді.

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Там додали, що перелякані російські солдати кинули зброю та підняли руки. 

У бригаді показали унікальні кадри з нічних дронів, як двоє українських десантників фактично строєм виводять окупантів у полон. 

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Командир 8 роти 2 десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади «Бандіт» додав, що полонені військові служать у 91 полку армії РФ.

«Вони були патєряні настільки, що в мене виводили їх два військовослужбовці, тобто уявіть, йдуть двоє військових і ведуть 14 тіл», - сказав він.

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На якому напрямку вдалося провести такий успішний штурм - не уточнюється. 

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