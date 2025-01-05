Двоє українських військових взяли в полон 14 окупантів.
Зробили це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
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Про таке розповіли у пресслужбі підрозділу.
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Окупантів вдалося взяти в полон під час одного зі штурмів.
Перед тим по противнику відпрацювали пілоти ударних дронів.
Ворог намагався сховатися у бліндаж. Однак, опинився у пастці.
«Після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття. Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості - вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж», - розповіли в бригаді.
Там додали, що перелякані російські солдати кинули зброю та підняли руки.
У бригаді показали унікальні кадри з нічних дронів, як двоє українських десантників фактично строєм виводять окупантів у полон.
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Командир 8 роти 2 десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади «Бандіт» додав, що полонені військові служать у 91 полку армії РФ.
«Вони були патєряні настільки, що в мене виводили їх два військовослужбовці, тобто уявіть, йдуть двоє військових і ведуть 14 тіл», - сказав він.
На якому напрямку вдалося провести такий успішний штурм - не уточнюється.