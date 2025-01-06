Зовнішнє фінансування державного бюджету України у 2024 році сягнуло 41 млрд дол. Україна минулого року отримувала міжнародну допомогу від 11 донорів і здійснювала внутрішні запозичення. Таку статистику наводить у своєму пресрелізі Міністерство фінансів України.

Як показує інфографіка на сайті міністерства, у 2024 році загальна сума бюджетних видатків, як зовнішніх джерел, так і внутрішніх надходжень від податків з інших джерел всередині України, сягнула 57,5 мільярда доларів.

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За даними Міністерства економіки України, найбільший обсяг зовнішнього фінансування забезпечила програма фінансування Ukraine Facility під егідою Європейського Союзу, загальна сума коштів якої сягнула 16,2 млрд євро (17,3 млрд доларів США).

За оцінками Мінекономіки, це 40% всього зовнішнього фінансування.

«Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони», – йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів.

Більшу частину фінансування Україна отримала у вигляді пільгових кредитів, тобто країна запозичила кошти на тривалий термін за вигідними відсотковими ставками.

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Але частина фінансування була виділена у вигляді грантів, що означає, що Україні не потрібно буде повертати кошти.

Інша частина фінансування – це гарантії, надані Україні для забезпечення фінансування деяких проєктів, які згодом мають бути повернуті українським урядом.

Країни, які надали фінансову допомогу Україні у 2024 році

Головними донорами фінансової допомоги у 2024 році, за даними українського Мінфіну, стали:

Європейський Союз – $17,3 млрд (пільгове фінансування та гранти)

Сполучені Штати Америки – $8,3 млрд (гранти)

Міжнародний валютний фонд – $5,3 млрд (пільгове фінансування)

Японія – $4,3 млрд (пільгове фінансування, гранти, гарантії)

Світовий банк – $3,2 млрд (пільгове фінансування)

Канада – $1,8 млрд (пільгове фінансування)

Велика Британія – $1 млрд (гарантія)

Норвегія – $306 млн (гранти)

Республіка Корея – $100 млн (пільгове фінансування)

Банк розвитку Ради Європи – $11 млн (пільгове фінансування)

Іспанія – $3 млн (гарантія).

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Після ЄС, який лідирує за обсягами траншів до бюджету України, Вашингтон посідає третє місце за обсягами фінансової допомоги.

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Україна отримала $7,3 млрд від США через проєкт Світового банку «Мир в Україні» на компенсацію соціальних видатків. Загалом $1 млрд було залучено в рамках Другої програми Світового банку «Позика на політику розвитку», повідомили у Міністерстві фінансів.

Це перші транші за рахунок внеску США в рамках механізму G7 ERA. У грудні 2024 року Україна підписала меморандуми про отримання траншів кредиту, забезпеченого російськими замороженими активами (кредит ERA).

У 2024 році Україна успішно завершила шість переглядів Програми розширеного фінансування МВФ, що зробило можливим виділення 5,3 млрд доларів у 2024 році. Загалом МВФ виділив $9,8 млрд із передбачених програмою $15,5 млрд, повідомляє Міністерство фінансів.

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Японія надала кошти через проєкти Світового банку, спрямовані на фінансування розвитку та відновлення, соціальні виплати бідним та вразливим верствам населення, фінансування системи охорони здоров’я та освіти, підтримку приватного сектору, а також на компенсацію власникам житла за ремонт багатоквартирних і приватних будинків, які потребують дрібного та середнього ремонту, зазначають у міністерстві.

Канада надала 1,8 мільярда доларів на підтримку нагальних потреб державного бюджету. Перша в історії підтримка від Південної Кореї – 100 мільйонів доларів США у вигляді пільгового фінансування – буде спрямована на фінансування соціальних виплат, йдеться у повідомленні для преси.

«Загалом з початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні 115,2 мільярда доларів бюджетної підтримки», – йдеться у пресрелізі.