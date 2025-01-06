У ніч проти 6 січня українська ППО збила дві російські керовані авіаційні ракети Х-59 та 79 безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 5-6 січня − подробиці

Росія сьогодні атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянська, Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано..

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49 безпілотників були локаційно втрачені.

Через падіння збитих БпЛА ушкоджені будівлі підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. 

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Фото: Повітряні сили / Телеграм

За тиждень РФ запустила по Україні 740 КАБів та 630 дронів

Війська агресора щодня б’ють по мирних населених пунктах

Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.

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У зброї, якою ворог атакував Україну цього тижня, було понад 50 тис. підсанкційних компонентів зі всього світу.

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