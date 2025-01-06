5 січня американський подкастер Лекс Фрідман взяв інтерв’ю в українського президента Володимира Зеленського.

Kyiv Post зібрав головні заяви Зеленського з цього інтерв’ю.

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Зеленський назвав Путіна мамонтом та Волдемортом

“Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена? Вам здається, що ви берете інтерв’ю, ось пан Такер брав інтерв’ю. І всім здається, що „ой, ми зараз їх подружимо“. До чого тут подружимо? Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт”, − наголосив український лідер.

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За його словами, говорити з Путіним треба лише з позиції сили. Зеленському також сподобався меседж обраного президента Доналда Трампа щодо досягнення миру через силу.

Зеленський засудив засновників Будапештського меморандуму

За словами українського президента, найголовнішими гарантами для України, згідно з Будапештським меморандумом, були США, Росія і Британія, потім долучилися Франція і Китай.

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Зеленський наголосив, на Україну тиснули Америка та Росія, щоб наша країна віддала ядерну зброю.

“Україна погодилася, бо країну запевнили, що вона буде територіально цілісною. Це ж ядерна п’ятірка, яка дає навіть не гарантії безпеки. Зараз просто треба знайти цих людей, просто їх треба було посадити всіх у тюрму, хто, чесно кажучи, все це придумав”, − зауважив Зеленський.

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Після окупації Криму і частини Донбасу Росією у 2014 році Україна відправила три рази впродовж кількох років листи всім членам Будапештського меморандуму з закликом розпочати консультації (як це передбачене в Меморандумі - ред.) але ці звернення проігнорували.

Коли в Україні відбудуться вибори − що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться одразу після завершення воєнного стану, як це передбачено законом.

Він зазначив, що зміна законодавства для проведення виборів під час війни буде дуже складною, оскільки суспільство проти цього.

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Зеленський наголосив на таких проблемах, пов’язаних з організацією виборів під час війни:

Голосування для біженців: потрібно створити спеціальну інфраструктуру для голосування 8,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном

Голосування на окупованих територіях: мільйони громадян залишаються на окупованих територіях, і немає можливості забезпечити їм право голосу

Голосування для військових: мільйон військовослужбовців не зможуть проголосувати через участь у бойових діях.

“Це складне питання. І одне з найбільш несправедливих виглядає, як голосувати без мільйона військових. Тобто це неможливо”, − зауважив Зеленський.

Чому Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс на виборах

На думку українського президента, Дональд Трамп переміг на виборах президента США, оскільки був сильніший за опонентку Камалу Гарріс і чинного президента Штатів Джо Байдена.

“Він був сильніший, він був набагато сильніший за Камалу Гарріс. Спочатку − за Байдена, потім − за Камалу Гарріс.

Так? Він показав, що може, може [спроможний] інтелектуально і фізично − важливо було показати, що якщо хочеш мати сильну країну, то треба бути сильним”, − наголосив Зеленський.

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За його словами, перемога Трампа зумовлена й тим, що він, імовірно, дав відповіді на питання, які перед ним поставили американські виборці.

З передвиборчих тез Трампа головною лишається обіцянка швидкого завершення війни, яку Росія розв’язала проти України.

Україна може купувати у США зброю за кошти від заморожених активів РФ

“Візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів. Ми їх заберемо.

Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва і купуватимемо всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки від США”, − наголосив Зеленський.

За його словами, це буде корисно для галузі виробництва зброї Сполучених Штатів завдяки інвестуванню в неї російських коштів.

Інтерв’ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману − відео