В Україні офіційно підтверджено 13 випадків зараження метапневмовірусом людини (hMPV), повідомила лікаркиа-інфекціоністка Ольга Голубовська.
В Україні зафіксовані випадки метапневмовірусу: що потрібно знати
За словами Голубовської, реальна кількість хворих може бути більшою.
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Що таке метапневмовірус
Це респіраторний вірус, вперше виявлений у 2001 році. Він схожий за симптомами на грип та може спричиняти захворювання дихальних шляхів.
Орієнтовний інкубаційний період − від трьох до шести днів, середня тривалість − сім-десять днів.
Поширеними симптомами є нежить, кашель, у деяких випадках − дихальна недостатність.
У групі ризику перебувають маленькі діти, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом.
Як захиститися від метапневмовірусу?
Ольга Голубовська надала такий перелік рекомендацій:
- Обмежувати контакти з хворими;
- Приймати вітаміни для зміцнення імунітету;
- При появі симптомів звертатися до лікаря;
- Вимірювати рівень кисню в крові (сатурацію);
- У разі тяжкого перебігу хвороби не зволікати з госпіталізацією;
На думку Голубовської, поява метапневмовірусу − наслідок еволюції вірусів. Вона закликала українців бути пильними та дотримуватися профілактичних заходів.
В Австралії з лабораторії зникли сотні флаконів зі смертельними вірусами
З науково-дослідного центру Австралії зникли сотні зразків високопатогенних вірусів.
Три з них потенційно здатні спричинити значну смертність серед людей, проте мають низький рівень міжлюдської передачі.
Міністр охорони здоров’я Квінсленда заявляв, що зразки вірусів зникли після поломки морозильної камери в лабораторії. Їх перемістили в іншу камеру без належного оформлення, що дозволило винести їх за межі безпечного сховища.