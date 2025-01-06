В Україні офіційно підтверджено 13 випадків зараження метапневмовірусом людини (hMPV), повідомила лікаркиа-інфекціоністка Ольга Голубовська.

В Україні зафіксовані випадки метапневмовірусу: що потрібно знати

За словами Голубовської, реальна кількість хворих може бути більшою.

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Що таке метапневмовірус

Це респіраторний вірус, вперше виявлений у 2001 році. Він схожий за симптомами на грип та може спричиняти захворювання дихальних шляхів.

Орієнтовний інкубаційний період − від трьох до шести днів, середня тривалість − сім-десять днів.

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Поширеними симптомами є нежить, кашель, у деяких випадках − дихальна недостатність.

У групі ризику перебувають маленькі діти, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Як захиститися від метапневмовірусу?

Ольга Голубовська надала такий перелік рекомендацій:

Обмежувати контакти з хворими;

Приймати вітаміни для зміцнення імунітету;

При появі симптомів звертатися до лікаря;

Вимірювати рівень кисню в крові (сатурацію);

У разі тяжкого перебігу хвороби не зволікати з госпіталізацією;

На думку Голубовської, поява метапневмовірусу − наслідок еволюції вірусів. Вона закликала українців бути пильними та дотримуватися профілактичних заходів.

В Австралії з лабораторії зникли сотні флаконів зі смертельними вірусами

З науково-дослідного центру Австралії зникли сотні зразків високопатогенних вірусів.

Три з них потенційно здатні спричинити значну смертність серед людей, проте мають низький рівень міжлюдської передачі.

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Міністр охорони здоров’я Квінсленда заявляв, що зразки вірусів зникли після поломки морозильної камери в лабораторії. Їх перемістили в іншу камеру без належного оформлення, що дозволило винести їх за межі безпечного сховища.