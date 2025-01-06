Російське керівництво змінило тактику зберігання пального на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

Росіяни перетворюють АЗС на військові цілі − подробиці

За даними “АТЕШ”, Росія частіше використовує для цього цивільні автозаправні станції (АЗС).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це пов’язано з тим, що логістика російської армії суттєво постраждала внаслідок ударів ЗСУ. Таку тактику росіяни почали впроваджувати відразу після заяви міністра оборони Росії Андрія Білоусова про те, що “на зміну військовим базам у РФ має прийти ешелонована мережа складів”.

Advertisement

“У такий спосіб командування ЗС РФ намагається вберегти логістику”, − йдеться в повідомленні партизанів.

Нова тактика порушує Женевську конвенцію, оскільки наражає на небезпеку цивільне населення. “АТЕШ” закликав українців на тимчасово окупованих територіях бути обережними та уникати місць скупчення військової техніки та пального.

Оборона і дипломатія України у 2024 році та бачення майбутнього у 2025
Більше по темі

Оборона і дипломатія України у 2024 році та бачення майбутнього у 2025

Відновлення демократичних інститутів матиме вирішальне значення для відновлення суспільної довіри, сприяння соціальній згуртованості та вирішення проблем, спричинених війною.

Партизани провели диверсію біля ракетного складу у Тверській області

Партизани руху “АТЕШ” здійснили диверсію на ділянці залізниці, яку росіяни використовують для постачання на фронт боєприпасів з арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Advertisement

Диверсію успішно провели на залізниці в районі селища Стара Торопа. Ця ділянка шляху використовується для постачання ворогу боєприпасів із 23 і 107 арсеналів ГРАУ.

Український партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Бої за Курахове: Росія заявила про контроль над містом, у ЗСУ спростовують Росія
Бої за Курахове: Росія заявила про контроль над містом, у ЗСУ спростовують
Київ Пост
54хв тому
Українські військові розширюють зону контролю на Курщині Росія
Українські військові розширюють зону контролю на Курщині
За матеріалами Укрінформ
1г тому
Оборона і дипломатія України у 2024 році та бачення майбутнього у 2025 Росія
Оборона і дипломатія України у 2024 році та бачення майбутнього у 2025
Юлія Мендель
2г тому
З Фінляндії до Росії досі вивозять підсанкційні товари попри закритий кордон Росія
З Фінляндії до Росії досі вивозять підсанкційні товари попри закритий кордон
Київ Пост
5г тому
Спонсорований контент
" Попередній В Україні виявили 13 випадків метапневмовірусу: які симптоми в нового вірусу
Далі » Українські військові розширюють зону контролю на Курщині