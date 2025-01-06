Російське керівництво змінило тактику зберігання пального на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

Росіяни перетворюють АЗС на військові цілі − подробиці

За даними “АТЕШ”, Росія частіше використовує для цього цивільні автозаправні станції (АЗС).

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Це пов’язано з тим, що логістика російської армії суттєво постраждала внаслідок ударів ЗСУ. Таку тактику росіяни почали впроваджувати відразу після заяви міністра оборони Росії Андрія Білоусова про те, що “на зміну військовим базам у РФ має прийти ешелонована мережа складів”.

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“У такий спосіб командування ЗС РФ намагається вберегти логістику”, − йдеться в повідомленні партизанів.

Нова тактика порушує Женевську конвенцію, оскільки наражає на небезпеку цивільне населення. “АТЕШ” закликав українців на тимчасово окупованих територіях бути обережними та уникати місць скупчення військової техніки та пального.

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Партизани провели диверсію біля ракетного складу у Тверській області

Партизани руху “АТЕШ” здійснили диверсію на ділянці залізниці, яку росіяни використовують для постачання на фронт боєприпасів з арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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Диверсію успішно провели на залізниці в районі селища Стара Торопа. Ця ділянка шляху використовується для постачання ворогу боєприпасів із 23 і 107 арсеналів ГРАУ.

Український партизанський рух “АТЕШ” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму.