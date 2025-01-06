У ніч на 6 січня світ кіно й телебачення знову зібрався у розкішній залі готелю Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз. Тут відбулася 82-а церемонія вручення однієї з найпрестижніших нагород індустрії розваг — премії “Золотий глобус”. Цей вечір став справжнім святом для шанувальників кіно і телебачення, а також приніс чимало несподіванок.

Церемонія Золотий глобус - 2025: хто у списку переможців премії?

Цьогоріч організатори подбали про максимально зручний доступ до церемонії для мільйонів шанувальників кіно та телебачення з усього світу. Глядачі мали змогу спостерігати за подією як через телетрансляцію, так і завдяки сучасним онлайн-платформам. Цей формат дозволив фанатам відчути себе частиною грандіозного вечора, який щороку стає символом голлівудського шику та величі.

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Лідером за кількістю номінацій став кримінальний мюзикл “Емілія Перес” режисера Жака Одіара, який претендував на 10 статуеток, зокрема в категоріях “Найкраща комедія або мюзикл” і “Найкращий режисер”. Ця картина вже встигла отримати чотири ключові нагороди на European Film Awards, здобувши міжнародне визнання. На “Золотому глобусі” фільм підтвердив свою репутацію, отримавши чотири статуетки, зокрема за акторські досягнення та режисуру. Цей успіх став визнанням майстерності Жака Одіара та вишуканості сюжету, що поєднує драму й музичну експресію.

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(З правого боку) Японський актор Таданобу Асано, японський актор Хіроюкі Санада, японська актриса Анна Савай і британський актор Космо Джарвіс позують у прес-центрі з нагородою за найкращий телевізійний серіал - драма "Сьогун" під час 82-ї щорічної церемонії вручення премії "Золотий глобус" 5 січня 2025 року. (Робін Бек / AFP)

Не менш яскравим виявився успіх серіальної адаптації легендарного роману “Сьоґун”. Епопея, яка занурює глядачів у часи феодальної Японії, отримала чотири нагороди, серед яких “Найкращий мінісеріал або телефільм”. Особливу увагу привернула робота акторського складу, а також грандіозне відтворення історичних реалій, які вразили як критиків, так і аудиторію.

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Серед драматичних фільмів пальму першості тримав “Бруталіст” режисера Брейді Корбета. Картина, яка змагалась у семи номінаціях, здобула три ключові нагороди, в тому числі за “Найкращий драматичний фільм”. Режисер Брейді Корбет і актор Едріан Броуді, який отримав статуетку як “Найкращий актор драматичного фільму”, стали зірками вечора. Їхній спільний витвір отримав захоплені відгуки за візуальну стилістику й глибину оповіді.

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“Конклав”, який претендував на шість нагород, також не залишився без визнання. Ця інтригуюча політична драма про внутрішні схеми, за якими працює Ватикан, отримала “Золотий глобус” за “Найкращий сценарій”. Гострий сюжет, майстерно написані діалоги й неперевершена акторська гра зробили фільм одним із фаворитів публіки.

Одним із найбільш суперечливих фільмів церемонії стала стрічка Шона Бейкера “Анора”. Ця провокаційна драма, що досліджує стосунки між російським олігархом і стриптизеркою, привернула увагу як критиків, так і широкої аудиторії. Попри п’ять номінацій, у тому числі й на “Найкращий комедійний фільм”, “Анора” залишилася без нагород.

Серіали: від “Ведмедя” до “Білий лотос: Сицилія”

У категорії серіалів найбільшу увагу привернув американський комедійно-драматичний серіал “Ведмідь” Крістофера Сторера. Після тріумфу на врученні премії Еммі, де серіал здобув 11 статуеток, він отримав п’ять номінацій на “Золотий глобус”. І хоча цього разу “Ведмідь” не отримав жодної нагороди, він продовжує займати почесне місце серед найпопулярніших серіалів.

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Серед першопроходців вечора варто виділити серіал “Білий лотос: Сицилія”, який отримав нагороду як “Найкращий драматичний серіал”. Цей проєкт вразив глядачів захопливим сюжетом і вражаючими пейзажами Середземномор’я.

Не залишився без уваги й мінісеріал “Проблема з Джоном”, який здобув нагороду як “Найкращий сценарій серіалу”. Ця розповідь про складність людських стосунків і моральні дилеми стала справжнім хітом сезону.

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Серіал “Оленя” від Netflix був визнаний найкращим мінісеріалом або телефільмом. Джессіка Ганнінг отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану в серіалі за свою гру в цьому проєкті. А актор Колін Фаррелл був відзначений як найкращий актор другого плану в мінісеріалі за роль у “Пінгвіні”.

Британська актриса Джессіка Ганнінг позує з нагородою "Найкращий телевізійний мінісеріал" за "Оленя" в прес-центрі під час 82-ї щорічної церемонії вручення премії "Золотий глобус" 5 січня 2025 року. (Робін Бек / AFP)

Переможці премії “Золотий глобус — 2025”

Найкращий драматичний фільм – “Бруталіст”

Найкращий комедійний фільм або мюзикл – “Емілія Перес”

Найкращий фільм іноземною мовою – “Емілія Перес”

Найкращий анімаційний фільм – “Потік”

Найкращий режисер – Брейді Корбет за “Бруталіст”

Найкращий сценарій – “Конклав” (Пітер Строхані)

Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді (“Бруталіст”)

Найкраща акторка драматичного фільму – Фернанда Торрес за “Я досі тут”

Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу – Себастіан Стен за “Інша людина”

Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі – Демі Мур (“Субстанція”)

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін (“Справжній біль”)

Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана (“Емілія Перес”)

Найкраща музика – Трент Резнор, Аттікус Росс (“Суперники”)

Найкраща пісня – El Mal (“Емілія Перес”)

Найкращий драматичний серіал – “Шьоґун”

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – “Оленя”

Найкращий мюзикл або комедія – “Хитрощі”

Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада (“Сьоґун”)

Найкраща акторка в драматичному серіалі: Анна Савай (“Сьоґун”)

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Колін Фаррелл (“Пінгвін”)

Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Джоді Фостер (“Справжній детектив”)

Найкращий актор другого плану в серіалі – Асано Таданобу (“Сьоґун”)

Найкраща акторка другого плану в серіалі – Джессіка Ганнінг (“Оленя”)

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джеремі Аллен Вайт (“Ведмідь”)

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джин Смарт (“Хитрощі”)

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady)

За кінематографічні та касові досягнення – “Wicked: Чародійка”