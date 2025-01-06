Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції, спрямовані на обмеження її нафтових доходів, повідомляє Reuters.

США хочуть обмежити нафтові доходи Росії − подробиці

Як повідомляє Reuters, під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту, що продається за ціною, вищою за встановлену Заходом межу у 60 доларів за барель.

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“Це буде великий пакет санкцій”, − заявило джерело Reuters.

Крім того, санкції можуть торкнутися осіб, причетних до мереж, які торгують російською нафтою за цінами, що перевищують ліміт.

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Росія активно використовує “тіньовий флот” старих танкерів, щоб обійти санкції. Ці судна становлять загрозу для довкілля через підвищений ризик розливу нафти.

Наразі адміністрація Байдена намагається посилити підтримку України до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Більше по темі У Фінській затоці відновили підводні кабелі Слідчі підозрюють, що судно “Eagle S” причетне до пошкодження підводної інфраструктури.

ЄС хоче запровадити нові санкції проти “тіньового флоту” РФ

У четвер ЄС пригрозив подальшими санкціями проти російських суден після того, як Фінляндія заявила, що перевіряє нафтовий танкер, який вийшов з російського порту, на предмет “саботажу” силового кабелю, що з’єднує країну з Естонією.

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На Різдво підводний кабель Estlink 2, який передає електроенергію з Фінляндії до Естонії, був відключений від мережі, трохи більше ніж через місяць після того, як два телекомунікаційні кабелі були розірвані в територіальних водах Швеції в Балтійському морі.

25 грудня стало відомо про масштабні пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.