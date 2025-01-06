Міністерство оборони України замовило додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard у німецького концерну Rheinmetall .

Нове замовлення включає 180 000 патронів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим елементом), повідомили на сайті Rheinmetall.

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Німеччина профінансувала нову партію боєприпасів для України

Замовлення профінансувала Німеччина. Точну вартість у компанії не назвали, проте ззаначили, що вона вимірюється двозначним числом мільйонів євро.

У Rheinmetall нагадали, що у лютому 2023 року компанія Rheinmetall отримала замовлення на поставку 300 000 боєприпасів Gepard для України.

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Боєприпаси, призначені зокремадля боротьби з різними типами безпілотників, вироблятимуться на виробничих потужностях Rheinmetall в Унтерлюсі.

Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року.

До сьогодні Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних танків Gepard, які були списані Бундесвером.

В Україні відкриють ще один німецький завод Rheinmetall − що відомо

У листопаді в Україні почав роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.

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Постачання відбулося наприкінці третього кварталу 2024 року.

11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.