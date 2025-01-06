У 2024 році ціна на еспресо в Україні зросла на 11% у порівнянні з 2023 роком, повідомляє Опендатабот.

Ціни на каву в Україні − що треба знати

За даними Опендатабот, середня вартість філіжанки кави становить 31 гривню. Загалом, з початку повномасштабної війни ціна на еспресо зросла в 1,7 рази.

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Інфографіка: Опендатабот

Де найвигідніше пити каву в Україні?

Найдорожча кава продається на Одещині − 40 гривень за філіжанку. На другому місці Львівщина (39 гривень), на третьому - Волинь (37 гривень).

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Найдешевше пити еспресо на Хмельниччині та Сумщині − по 28 гривень.

Найбільше ціна на каву збільшилася на Вінниччині − на 29%. А ось на Харківщині вартість еспресо залишилася незмінною − 34 гривні.

Інфографіка: Опендатабот

Збільшення цін на еспресо, як зазначає Опендатабот, впливає на вартість всіх кавових напоїв, оскільки еспресо є їх головним складником.