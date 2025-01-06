Два пошкодження підводних комунікаційних кабелів компанії Elisa, що з’єднували Фінляндію та Естонію, успішно усунено.

Про це повідомив Yle із посиланням на заяву компанії.

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 Elisa відновила зв’язок між Фінляндією та Естонією - що відомо

Попри несприятливі погодні умови та складність робіт, компанія Elisa змогла швидко відновити всі пошкоджені кабелі, мінімізувавши негативний вплив на своїх абонентів.

Слідчі підозрюють, що судно “Eagle S” могло бути причетним до умисного пошкодження підводної інфраструктури, що з’єднує Фінляндію та Естонію, у святковий період. 

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Пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі

25 грудня стало відомо про масштабні пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

Крім аварії на Estlink 2, виявлено проблеми ще з трьома лініями зв’язку, що з’єднують Естонію та Фінляндію. 

Фінська поліція вважає, що пошкодження морських кабелів між Естонією та Фінляндією спричинене танкером Eagle S, який пов’язаний з російським «тіньовим флотом».

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На тлі цього естонське командування ухвалило рішення про посилення охорони енергетичної інфраструктури. Військові кораблі вирушили на патрулювання для захисту стратегічного кабелю, що з’єднує країну з Фінляндією.

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