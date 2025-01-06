Світовий Конґрес Українців (СКУ) разом з глобальною українською спільнотою вітають Блаженнішого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України, а також усіх вірних Православної Церкви України (ПЦУ) з шостою річницею отримання Томосу про автокефалію.

У цей день ми також висловлюємо слова найглибшої подяки Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за його внесок в об’єднання українських православних християн, а також за рішення Костянтинопольської Церкви-Матері про надання у 2019 році ПЦУ Томосу про автокефалію.

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“Ця видатна подія ознаменувала остаточне унезалежнення Православної Церкви України та реалізувала надії багатьох поколінь українських православних християн в Україні та у діаспорі”, – заявив Президент СКУ Павло Ґрод. “Томос, наданий Костянтинопольською Церквою-Матір’ю, повернув українське православ’я до його історичного коріння, відновив історичну справедливість і зміцнив гідність усіх вірян в Україні”.

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Утворення єдиної помісної Православної Церкви України та отримання Томосу про автокефалію шість років тому також завершили процес здобуття незалежності українського православ’я від Росії, за що століттями віддавали свої життя тисячі представників українського духовенства та українських патріотів. Це рішення відіграє важливу роль у формуванні сучасної української ідентичності.

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“Цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світові Православні Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем “Святіша Церква України“, – йдеться у Томосі про автокефалію.

15 грудня 2018 року у Києві Об’єднавчий Собор утворив єдину помісну Православну Церкву України та обрав її Предстоятелем Блаженнішого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

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6 січня 2019 року у Стамбулі (Туреччина) Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій урочисто вручив Блаженнішому Епіфанію Томос про автокефалію.