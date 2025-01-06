Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у понеділок про свою відставку, заявивши, що піде з посади, як тільки правляча Ліберальна партія обере нового лідера.

Джастін Трюдо йде у відставку - що відомо

«Я маю намір піти у відставку як лідер партії, як прем’єр-міністр», - заявив Трюдо, який перебуває при владі з 2015 року, журналістам в Оттаві після тривалої політичної кризи, коли провідні союзники лібералів закликали його піти у відставку.

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Трюдо може спробувати залишитися на посаді тимчасового прем’єр-міністра, поки партія обиратиме нового лідера, а цей процес може зайняти кілька місяців.

Перед новим лідером партії буде поставлено завдання зміцнити підтримку лібералів напередодні загальних виборів, які мають відбутися цього року.

Ліберали Трюдо сильно відстають в опитуваннях від опозиційних консерваторів і ледве пережили три вотуми недовіри в парламенті наприкінці минулого року.

Політичні успіхи Трюдо ще більше погіршилися після несподіваної відставки в грудні його колишнього міністра фінансів і віце-прем’єр-міністра Христі Фріланд.

У різкій заяві про відставку Фріланд звинуватила Трюдо в тому, що він зосередився на політичних трюках для заспокоєння виборців, зокрема на дорогих різдвяних податкових канікулах, замість того, щоб стабілізувати фінанси Канади напередодні можливої торговельної війни зі Сполученими Штатами.

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