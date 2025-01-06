У Варшаві 3 січня водій мікроавтобуса на пішохідному переході збив 14-річного підлітка та зник з місця ДТП.

Хлопець помер у лікарні, повідомляє Радіо Свобода.

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У Польщі збили українського підлітка

Після ДТП водій втік з місця пригоди та сховав мікроавтобус на околиці Варшави, де потім вживав алкоголь разом із родичем.

Незважаючи на надання медичної допомоги, постраждалий помер від отриманих травм голови та грудної клітки.

6 січня окружна прокуратура Варшави повідомила, що загиблий хлопець – 14-річний українець.

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4 січня, правоохоронці затримали 43-річного Анджея К., підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП.

Чоловік, який працює кур’єром, був затриманий у стані алкогольного сп’яніння.

У минулому підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та сприяння незаконній міграції.

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За скоєне ДТП, водію інкримінують дві статті Кримінального кодексу.

Прокуратура вже подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує термін ув’язнення від 5 до 20 років.

Двох українців затримали у Польщі за підозрою у вбивстві земляка

8 листопада поліція затримала 26-річного та 46-річного українців, після того як у місті Сосновець знайшли тіло 35-річного українця з ножовими пораненнями.

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Затримані та жертва не були знайомі раніше. Вони зустрілися на вулиці та планували разом купити алкоголь.

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