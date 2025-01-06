Дефіцит потужності електроенергії у невизнаному Придністров’ї вже сягнув 30%.

Через перенавантаження енергосистеми є ризик повного виходу її з ладу, заявив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, передає News Maker.

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Через відсутність газу Придністров’ю загрожує блекаут

Після припинення постачання російського газу енергетична система Придністров’я опинилася на межі колапсу.

Попри заходи з економії електроенергії, дефіцит складає близько 30% (або 65 МВт), що створює серйозні проблеми для промисловості, житлово-комунального господарства та населення регіону.

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«Навантаження досягає 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубосарської ГЕС становить лише 154 МВт.

Управління цим дефіцитом електроенергії на Лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільгосппереробних підприємств. Якщо не вимкнути достатньо споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені», — попередив Боросан.

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У грудні 2024 року міністерство енергетики Молдови запропонувало «Тираспільтрансгазу» альтернативу у разі припинення постачання російського газу — закуповувати газ на румунській біржі.

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МДРЕС пропонували переробляти на електроенергію газ, закуплений компанії Energocom.

2 січня Молдова ініціювала переговори про постачання газу в Придністров’я з регіональних ринків, проте “Тираспольтрансгаз” відразу відмовився від пропозиції.

У Придністров’ї почалися масові відключення опалення і гарячої води

Оператор з розподілу газу невизнаної придністровської республіки ТОВ «Тираспольтрансгаз-Придністров’я 1 січня розпочав масове відключення свої абонентів від газу.

Без опалення і гарячої води лишилися тисячі людей.

1 січня о 07:00 ранку Україна припинила транзит російського газу до Європи.

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Цей газ отримували кілька країн ЄС і невизнане Придністров’я.

Газпром обіцяв припинити постачання газу до Молдови - подробиці

З 1 січня 2025 «Газпром» пообіцяв припинити постачання газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

У «Газпромі» стверджували, що Кишинів відмовляється врегулювати питання боргу і звинувачують «Молдовагаз» в порушенні контракту.

Мовляв, компанія систематично не виконує свої фінансові зобов’язання.