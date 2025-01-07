Кабінет Міністрів підтрима законопроєкт, який запроваджує модель еко-індустріального парку в Україні та вдосконалює функціонування індустріальних парків.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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В Україні створять еко-індустріальні парки

Новий законопроект створить більш сприятливі умови для розвитку індустріальних парків в Україні шляхом уточнення нормативно-правової бази.

Також спрощено термінологію - замість “індустріальний (промисловий) парк” використовується поняття “індустріальний парк” та уточнено перелік дозволених і заборонених видів економічної діяльності на їх території.

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У документі визначили поняття «еко-індустріальний парк» та «промисловий симбіоз в межах індустріального парку».

Території для еко-індустріального парку надаються з урахуванням пріоритету екологічної безпеки, збереження і розвитку природоохоронних територій та об’єктів.

Крім того, відтепер на керуючі компанії, ініціаторів створення та учасників індустріальних парків буде поширюватись дія закону про держдопомогу.