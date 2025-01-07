Обвинувачені у вбивстві двох українок, скоєному в березні 2024 року, зізналися у скоєному злочині на початку судового розгляду в Мангеймі, пише Укрінформ з посиланням на радіо SWR.

У Німеччині подружжя вбило українок заради дитини

Подружжя з Зандхаузена зізналося, що вбило двох українок, щоб заволодіти новонародженою дитиною, яку вони планували видати за свою. 

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Тепер двоє обвинувачених мають відповідати в судовому процесі в регіональному суді Мангейма за двома пунктами - звинувачення у вбивствах і викраденні неповнолітніх.

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На початку судового засідання адвокати зачитали заяву. У ньому пара висловила каяття у тому, що сталося.

Підсудний визнав, що вбив жінок, використовуючи гумовий молоток, який згодом викинув у річку Рейн з мосту Сальє.

«Я не можу зрозуміти, як я міг зробити щось подібне. Я чекаю свого справедливого покарання. Я вважаю себе огидним», - заявив чоловік.

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Він повідомив суду, що на момент скоєння злочинів був у стані сильної амфетамінової залежності.

У прокуратурі припускають, що обвинувачені давно хотіли спільну дочку та ретельно підготували злочин.

Щоб зв’язатися з майбутніми матерями, підсудна, росіянка, приєдналася до групи підтримки українських біженців у месенджері, завдяки чому зустріла свою майбутню жертву.

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Прокуратура виходить з того, що подружжя якось увечері дало двом жінкам заспокійливі ліки, перш ніж убити бабусю дитини і, нарешті, матір, після чого забрали немовля.

Наразі дівчинка живе в Україні з тіткою, яка виступає співпозивачем у суді. Молода жінка, сестра вбитої, взяла дитину, якій зараз близько десяти місяців, під свою опіку минулого літа.

Загалом суд призначив дев’ять днів слухань. За словами речниці, вирок можуть оголосити 21 лютого.

У Німеччині вбили двох українок - що варто знати

У березні цього року поблизу міста Хоккенхайм на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір’ю та новонародженою дочкою. Дівчинку Мію невдовзі знайшли.

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А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, спочатку оголосили зниклою безвісти, а згодом знайшли мертвою в озері неподалік Бад-Шенборна.

Підозрюваними у справі проходили 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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