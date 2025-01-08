На вихідних у медіа почала циркулювати інформація про те, що тайванську компанію Rung Cherng Suspenparts Company (TRC) звинувачують у модифікації і виробництві сервомеханізмів для російських планерних бомб УМПК. Завдяки цим механізмам некеровані авіабомби перетворюються на керовані боєприпаси. Також вищезгадані сервомеханізми виявилися корисними для російських версій безпілотників-камікадзе “Шахед”, що виробляються в Росії.

Протягом останніх місяців Росія щодня застосовує проти України понад 60 керованих бомб УМПК (уніфікований модуль планування та корекції - ред.), що завдає значної шкоди українським військам на полі бою та призводить до значних руйнувань цивільних будинків та об’єктів інфраструктури.

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У різноманітних повідомленнях йдеться про те, що TRC здійснила щонайменше п’ять модифікацій для поліпшення конструкції сервомеханізмів на замовлення російської оборонної промисловості, і що ці зміни все ще тривають.

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У понеділок віцепрезидент TRC Чень Шу-мей заявив, що звинувачення є абсолютно безпідставними.

Це спонукало українського активіста Вадима Лабаса, який був одним з перших, хто виступив зі звинуваченнями, глибше розібратися в цьому питанні.

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Лабас викрив складну схему приховування справжнього походження компонентів від китайської компанії, що змусило одного з експертів з питань санкцій зауважити, що вони “ніколи не бачили такої складної схеми подвійного ребрендингу”.

Хоча в закупівельних документах джерелом походження механізмів вказана тайванська компанія, справжнім виробником сервоприводів була китайська компанія KST Digital Technology Limited, на сайті якої зазначено, що вона спеціалізується на виробництві сервоприводів.

На сайті компанії представлені сервоприводи, ідентичні тим, що використовуються в навісному обладнанні УМПК та російських безпілотниках-камікадзе “Шахед”.

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Сервомеханізм HS20 виробництва китайської компанії KST Digital Technology Limited, ідентичний тому, що використовується в російських планерних авіабомбах. Фото: KST

Більша частин бізнесу KST - на ринках США та ЄС. Тому вона і придумала схему маскування під виробника, щоб уникнути санкцій.

Простеживши “паперовий слід”, Лабас виявив, KST заявила, що продала сервоприводи іншій китайській компанії-виробнику під назвою Kaiffeng Zhendaqian Technology (KZT) - як, з’ясувалося, це виявилася неіснуюча “підставна” компанія.

Наступним кроком у цьому процесі стало змінення брендингу на механізмах з KST на TRC. Ребрендовані сервоприводи були продані іншій китайській компанії, UNIHUI International Limited, що базується в Гонконзі.

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Після ребрендингу компоненти передаються через фірми-посередники, такі як “Омні Трейд” і “Димир Трейд”, підприємствам, що входять до системи оборонних закупівель Росії, зокрема, є частиною таких компаній, як “Корпорація тактичних ракет” (КТРВ), які підпадають під санкції США та ЄС.

“Ця схема подвійного ребрендингу та фальсифікації є безпрецедентною за своєю витонченістю, - написа Лабас. - “Йдеться не лише про уникнення викриття, а й про збільшення вартості компонентів - до тієї ціни, яку Росія, схоже, готова платити”.

Його висновки вкотре підкреслюють прогалини у застосуванні санкцій, зокрема, вже запроваджених санкцій. Особливо ефективними у цьому є китайські фірми, які продовжують уникати їх навіть тоді, коли навіть є задокументовані зв’язки з російським військово-промисловим комплексом.

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Очевидним недоліком китайської системи є те, що компанія Rung Cherng, яка виробляє системи підвіски та деталі шасі, а не сервоприводи, також не маркує свою продукцію як TRC.