Соціальна мережа Meta, що об’єднує Facebook, Instagram та інші платформи, відходить від традиційної практики фактчекінгу, заявив очільник компанії Meta Марк Цукерберг.

Meta відмовляється від фактчекінгу - що відомо

«Фактчекери були надто політично упередженими та знищили більше довіри, ніж створили», - зазначив Цукерберг.

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Він вважає, що суспільство дійшло до моменту, коли виникає «занадто багато помилок і забагато цензури».

Цукерберг заявив, що настав час повернутися до витоків, щоб зменшити кількість помилок та спростити політику свободи слова на соціальних платформах.

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«Те, що починалося як рух за підвищення інклюзивності, все частіше використовувалося для придушення думок і людей з різними ідеями, і це зайшло занадто далеко», - зазначив він.

Що буде замість фактчекінгу у Meta

Компанія відходить від попередньої системи перевірки фактів і переходить на нову модель, засновану на “нотатках спільноти”.

Подібна систем що використовується у соцмережі X.

Ця система буде розвиватися та вдосконалюватися протягом наступного року.

Водночас Цукерберг визнав, що в результаті внесення змін до процесу модерації вмісту на платформі з’являтиметься більше шкідливого контенту.