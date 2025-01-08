За 7 січня зафіксували 176 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбили атаки на Покровському, Курському та інших напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку відбулися три атаки неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.

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На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог атакував сім разів позиції ЗСУ в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів атакував Торецьк.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби ЗСУ зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.

Сили оборони відбили 25 атак протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

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На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм наших позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 32 боєзіткнення.

Фото: Генштаб України / Телеграм

Посадовиця Пентагону, відповідальна за допомогу Україні, йде у відставку

Високопосадовиця Пентагону Лора Купер, яка обіймала посаду заступниці помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, йде у відставку, пише Голос Америки.

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Купер вважалася провідною експерткою з українських та російських питань і відігравала ключову роль у координації військової допомоги США Україні та організації міжнародної підтримки.

Її відхід викликає занепокоєння в Пентагоні щодо політики нової адміністрації Трампа стосовно України та ставлення до кар’єрних державних службовців.

Причини звільнення Купер офіційно не повідомляються, але, за даними ЗМІ, це може бути пов’язано з “невизначеністю політики щодо України”.

Тимчасово обов’язки Купер виконуватиме Стівен Шлейн.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нагородив Лору Купер Орденом княгині Ольги II ступеня за її внесок у підтримку України.

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На Київщину налетіли дрони: пошкоджено приватний будинок

Вночі Київська область зазнала атаки ворожих безпілотників, повідомив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Повітряна тривога тривала 7 годин. За цей час сили протиповітряної оборони знищили кілька ворожих цілей.

Внаслідок падіння уламків ушкоджень зазнав приватний будинок в одному з населених пунктів області. У будинку посічені фасад та двері, вибито скління, також пошкоджено паркан.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.