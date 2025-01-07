Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

Територія «не продається», сказала вона в інтерв’ю телеканалу TV 2, повідомляє Barron`s.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фредеріксен зяавила, що Гренландія належить гренландцям

«Гренландія належить гренландцям», – зазначила посадовиця, додавши, що арктична територія не може бути проданою.

Заява прем’єр-міністерки Данії пролунала під час візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію на тлі заяв новообраного президента США про прагнення встановити контроль над островом.

Advertisement

Трамп-молодший прилетів у Гренландію, яку хоче купити його батько

Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував фото син Трампа.

 

 

Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку у справі про “відкупні”
Більше по темі

Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку у справі про “відкупні”

Адвокати Трампа планують оскаржити рішення судді в апеляційному суді.

Обраний президент США Дональд Трамп має намір депортувати мільйон мігрантів на початковому етапі реалізації своєї політики щодо виселення нелегальних іммігрантів.

Перехідний штаб Дональда Трампа наразі неофіційно співпрацює з представниками влади кількох країн, прагнучи отримати їхню згоду на прийом частини нелегальних мігрантів.

Advertisement

17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.

6 січня Конгрес США офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Підрахунок голосів відбувся без жодних заперечень, заворушень не виникло.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Фінляндії підняли якір судна Eagle S, яке підозрюється у розриві кабелів Європа
У Фінляндії підняли якір судна Eagle S, яке підозрюється у розриві кабелів
Київ Пост
8г тому
Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну Європа
Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну
Київ Пост
9г тому
Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку у справі про “відкупні” США
Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку у справі про “відкупні”
Київ Пост
16г тому
Кілька десятків українських військових дезертували у Франції Європа
Кілька десятків українських військових дезертували у Франції
Київ Пост
18г тому
Спонсорований контент
" Попередній Україна повернула додому ще трьох дітей
Далі » Цукерберг заявив про скасування «фактчекінгу» у соціальних мережах Meta