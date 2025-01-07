Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

Територія «не продається», сказала вона в інтерв’ю телеканалу TV 2, повідомляє Barron`s.

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Фредеріксен зяавила, що Гренландія належить гренландцям

«Гренландія належить гренландцям», – зазначила посадовиця, додавши, що арктична територія не може бути проданою.

Заява прем’єр-міністерки Данії пролунала під час візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію на тлі заяв новообраного президента США про прагнення встановити контроль над островом.

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Трамп-молодший прилетів у Гренландію, яку хоче купити його батько

Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував фото син Трампа.