Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.
Територія «не продається», сказала вона в інтерв’ю телеканалу TV 2, повідомляє Barron`s.
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Фредеріксен зяавила, що Гренландія належить гренландцям
«Гренландія належить гренландцям», – зазначила посадовиця, додавши, що арктична територія не може бути проданою.
Заява прем’єр-міністерки Данії пролунала під час візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію на тлі заяв новообраного президента США про прагнення встановити контроль над островом.
Трамп-молодший прилетів у Гренландію, яку хоче купити його батько
Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.
“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував фото син Трампа.
Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025
Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.
Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку у справі про “відкупні”
Обраний президент США Дональд Трамп має намір депортувати мільйон мігрантів на початковому етапі реалізації своєї політики щодо виселення нелегальних іммігрантів.
Перехідний штаб Дональда Трампа наразі неофіційно співпрацює з представниками влади кількох країн, прагнучи отримати їхню згоду на прийом частини нелегальних мігрантів.
17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.
6 січня Конгрес США офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.
Підрахунок голосів відбувся без жодних заперечень, заворушень не виникло.