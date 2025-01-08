За 11 місяців 2024 року українські банки сплатять до бюджету рекордні 44,52 млрд грн податку на прибуток, що в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомив Опендатабот.

Рекордні податки для банків − що треба знати

За даними Опендатабот, рекордні податкові надходження зафіксовано у листопаді − 7,05 млрд грн. Це пов’язано з підвищенням податку на прибуток для банків з 25% до 50%, яке відбулося в останньому кварталі року.

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Інфографіка: Опендатабот

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Скільки заробили українські банки у 2024 році

Загалом, за 11 місяців 2024 року прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас 11 банків зазнали збитків на загальну суму 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.