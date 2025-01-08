Каунас продовжив на 2025 рік програму безкоштовного проїзду в громадському транспорті для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Литві.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Раду Каунаського самоврядування.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Каунас продовжив безкоштовний проїзд для українців у 2025 році

Відповідно до прийнятого рішення, українці, які вимушено покинули Україну внаслідок війни, звільняються від сплати податку на проїзд у громадському транспорті на 99% протягом 2025 року.

Для отримання знижки на проїзд, пасажири повинні пред’явити цифрову посвідку на тимчасове проживання, видану литовським Департаментом міграції, та дійсний закордонний паспорт.

Advertisement

Такі рішення ухвалили й інші великі міста Литви після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Литва забороняє росіянам купувати нерухомість − подробиці

Литва продовжить національні санкції проти росіян і білорусів до 2026 року.

Закон про обмежувальні заходи, діє до 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

Більше по темі Карта резидента CUKR для українців у Польщі у 2025 році: що варто знати? Kyiv Post дізнався, що чекає українських біженців у Польщі та які переваги й недоліки може принести нова карта побиту CUKR.

Спікер Сейму Саулюс Скверняліс не виключив, що обмежувальні заходи можуть бути посилені.