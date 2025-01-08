Каунас продовжив на 2025 рік програму безкоштовного проїзду в громадському транспорті для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Литві.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Раду Каунаського самоврядування.

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Каунас продовжив безкоштовний проїзд для українців у 2025 році

Відповідно до прийнятого рішення, українці, які вимушено покинули Україну внаслідок війни, звільняються від сплати податку на проїзд у громадському транспорті на 99% протягом 2025 року.

Для отримання знижки на проїзд, пасажири повинні пред’явити цифрову посвідку на тимчасове проживання, видану литовським Департаментом міграції, та дійсний закордонний паспорт.

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Такі рішення ухвалили й інші великі міста Литви після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

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