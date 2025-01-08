Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський повідомив про закриття польського геннерального консульства у у Санкт-Петербурзі.
Офіційний захід відбувся без порушень та за присутності польських та іноземних дипломатів, а також польської діаспори, повідомляє Rmf24.pl.
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У Санкт-Петербурзі ліквідували польське генконсульство
«Церемонія відбулася дуже гідно, зі зняттям прапорів Польщі та Євросоюзу, з традиційним відкручуванням інформаційної таблиці, яку мені почесно та гідно передав генеральний консул»,- повідомив Краєвський.
Після пів століття оренди Польща передала будівлю назад владі російського міста.
За словами посла, майно генконсульства було перевезено до Польщі, посольства РП у Москві, а також частково передано благодійним організаціям та костелам.
Дипломат сподівається, що коли настануть кращі часи у польсько-російських відносинах, Польща знову відкриє консульство у цьому місті.
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Польща пригрозила Росії закриттям всіх консульств в країні
5 грудня міністерство Лаврова оголосило про закриття генерального консульства Польщі у Санкт-Петербурзі у відповідь на закриття свого консульства у Познані.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території, якщо РФ не припинить скоювати диверсії у Європі.
18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.
22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.