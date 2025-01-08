Докредитование кредита. Увеличение суммы первоначального займа в Украине

Иногда финансовые обстоятельства складываются так, что изначально взятый кредит перестает быть достаточным для решения всех задач. В таких случаях на помощь приходит докредитование – возможность увеличить сумму первоначального займа без необходимости оформления нового кредита.

Что такое докредитование?

Докредитование – это процесс увеличения суммы уже существующего займа. Вместо того чтобы оформлять новый кредит онлайн на карту, заемщик может запросить у своего кредитора дополнительные средства на основе текущего кредитного договора. Это особенно удобно для тех, кто уже зарекомендовал себя как надежный клиент, своевременно выполняющий свои финансовые обязательства.

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Как работает докредитование?

Когда заемщик оформляет докредитование, кредитор вносит изменения в первоначальные условия займа. Это может быть увеличение суммы кредита, пересмотр процентной ставки или изменение срока погашения. Однако процедура не требует оформления нового договора, что значительно упрощает процесс. Документы и данные заемщика уже находятся у кредитора, а значит, проверка и одобрение заявки происходят быстрее.

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Онлайн оформлення кредиту в Україні. Фото взято з простору інтернету.

Причины популярности докредитования в Украине

В условиях современной экономической реальности докредитование становится одной из самых востребованных услуг на рынке микрофинансов.

Условия для подачи заявки на докредитование

Чтобы подать заявку на докредитование, заемщик должен соответствовать ряду требований, которые устанавливаются кредитором. В большинстве случаев, это:

Активный кредитный договор. Докредитование доступно только для тех, у кого есть открытый кредит.

Отсутствие просрочек. Кредиторы обычно проверяют, насколько дисциплинированно заемщик выполняет свои обязательства. Погашение предыдущих платежей без задержек повышает вероятность одобрения заявки.

Финансовая стабильность. Некоторые компании могут запросить подтверждение платежеспособности заемщика, например, справку о доходах.

Необходимые документы и требования

Для подачи заявки на докредитование заемщику нужно предоставить минимальный пакет документов, так как основные данные уже есть у кредитора. Обычно это:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Кредитный договор.

Заявление на увеличение суммы кредита (заполняется в отделении компании или онлайн).

Онлайн кредит на картку. Фото взято з простору інтернету.

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Процесс одобрения заявки

Докредитование характеризуется высокой скоростью рассмотрения заявок. Процесс включает следующие этапы:

Подача заявки. Заявку можно оформить в отделении кредитора или через онлайн-сервис. В ШвидкоГроші эта процедура занимает всего несколько минут.

Проверка данных. Кредитор оценивает текущий статус заемщика, анализирует его кредитную историю и финансовую дисциплину.

Рассмотрение заявки. Если все условия выполнены, кредитор одобряет увеличение суммы займа. В ШвидкоГроші это занимает от 30 минут до нескольких часов.

Получение средств. Деньги поступают на карту или выдаются наличными в тот же день.

ШвидкоГроші предоставляет клиентам возможность увеличить сумму первоначального займа при минимуме формальностей. Преимущества услуги:

Решение за 15–30 минут.

Поддержка клиентов через горячую линию и чат на сайте.

Возможность оформить заявку как онлайн, так и в отделении компании.

Дополнительные консультации для заемщиков, чтобы избежать переплат и долговой нагрузки.

Преимущества докредитования через ШвидкоГроші