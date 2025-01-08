Білорусь у середу, 8 січня, починає навчання територіальних військ у Гомельській області біля українського кордону, повідомило Міноборони Білорусі.

Білорусь проводить військові навчання біля українського кордону

Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де в 2025 році пройдуть навчання з теробороною. Варто зазначити, що район межує з Чернігівською областю України.

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“З 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір із військовозобов’язаними територіальних військ”, - заявили у міністерстві.

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Зазначається, що навчальний збір проводитиметься під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету.

В ході збору планується здійснити: прийом військовозобов’язаних територіальних військ та їхнє всебічне забезпечення із залученням; відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими; підготовку військовозобов’язаних до виконання завдань, у тому числі спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил Білорусі.

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Напередодні моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн повідомив, що Білорусь почала нарощувати військову присутність біля кордону з Україною. Зокрема, було перекинуто додаткові війська.

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В свою чергу в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростували інформацію про загрозу вторгнення регулярних військ Білорусі.

“Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі сторони цієї країни немає. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій”, - повідомив керівник центру Андрій Коваленко.

За його словами, Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні.

Чи справді Мінськ готується до війни?

У квітні 2024 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ активно готується до війни, хоча не шукає конфліктів. Однак він також сказав, що Білорусь є «найбільш миролюбною нацією» у вересні 2023 року і заявив, що війна в країні є «неможливою».

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Одночасно Лукашенко неодноразово закликав до мирних переговорів з Україною – на умовах, сприятливих для Москви – зокрема, в жовтні 2023 року та ще раз у серпні 2024 року після першого вторгнення України в Курськ, серед інших випадків.

Лукашенко перебуває при владі з 1994 року і залишається одним із найдовше діючих глав держав у Європі, чия політична репресія та розгон демократичних протестів принесли йому прізвисько «останній диктатор Європи».

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Білорусь має провести наступні президентські вибори 26 січня.