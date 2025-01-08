Засновник французької ультраправої партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен помер 7 січня у віці 96 років.

Про це повідомила його сім’я, пише Укрінформ із посиланням на France Info.

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Помер батько Марі Ле Пен

Ле Пен помер у місті Гарш (департамент О-де-Сен) “в оточенні близьких”.

Свої співчуття родині та друзям політика висловив президент Франції Еммануель Макрон.

“Ле Пен тричі був членом парламенту, п’ять разів кандидатом у президенти, сім разів депутатом Європарламенту, членом міської ради 20-го округу Парижа та регіональної ради регіонів О-де-Франс і Прованс-Альпи-Лазурний берег. Історична постать ультраправих, він відігравав роль у суспільному житті нашої країни протягом майже сімдесяти років”, - ідеться у пресрелізі Єлисейського палацу.

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Ле Пен повернув ультраправих, дискредитованих під час Другої світової війни, велику політику. Його провокації та ораторський хист, на думку французьких політологів, зробили його засновником сучасного ультраправого популізму.

Ле Пен народився в родині рибалки та швачки в містечку Ля-Трініті-сюр-Мер в Бретані у 1928 році. Коли Жану-Марі було 13 років, його батько загинув у морі.

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У двадцять років Ле Пен переїхав до Парижа та вступив юридичний факультет університету Ассас, згодом приєднався до першого десантного батальйону в Індокитаї.

У 27 років Жан-Марі Ле Пен став одним з наймолодших членів парламенту, однак через кілька місяців перервав свою каденцію, щоб взяти участь в алжирській війні.

У 1972 році він став ідейним натхненником створення Національного фронту, поступово об’єднавши в партії всіх французьких ультраправих.

П’ять разів Ле Пен балотувався на посаду президента Франції. Найбільшого успіху досяг у 2002 році, коли вийшов у другий тур, в якому поступився Жаку Шираку.

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Політик просунув на лідерські позиції в партії свою доньку Марін Ле Пен, яка очолила політсилу в 2011 році. Згодом вона витіснила свого батька з політичного життя, розгорнувши стратегію, спрямовану на “дедемонізацію” ультраправих.

Ле Пен був відомий своїми расистськими та антисемітськими висловлюваннями. У 2015 році, коли він повторив свої коментарі щодо газових камер як “деталей” Другої світової війни, розпочався тривалий судовий процес.

Його виключили з партії, але залишили право бути почесним президентом Національного фронту. Згодом Марін Ле Пен домоглась виключення посади почесного президента зі статуту партії, яку було перейменовано в «Національне об’єднання».

В останні роки Ле Пена засудили за дискримінаційні коментарі про ромів, а також за гомофобні коментарі.

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Кількома місяцями раніше Жан-Марі Ле Пен був поміщений під правовий захист, оскільки медична експертиза визнала його недієздатним.

Ле Пена поховають поряд із батьком на кладовищі в Ля-Трініті-сюр-Мер. Згідно з його заповітом, на надгробному камені мають викарбувати лише ім’я “Жан-Марі”.