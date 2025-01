«Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано «запевнення»…»

Вищенаведена цитата з інтерв’ю Президента України Зеленського американському подкастеру Фрідману щодо правового змісту Будапештського меморандуму свідчить про те, що багаторічна підривна інформаційна кампанія ворогів України по дискредитації Меморандуму досягла мети.

Внаслідок цієї мега-ІПСО не тільки пересічні громадяни - навіть Глава держави, що відмовилася від ядерної зброї згідно Будапештського меморандуму зазомбований до такої міри, що вважає цей Меморандум пустим папірцем!

АЛЕ НАСПРАВДІ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ ПІДПИСАНО НЕ ПРО ЯКІСЬ НЕЗРОЗУМІЛІ «ЗАПЕВНЕННЯ», про які каже Президент Зеленський, - ВІН ВИКЛЮЧНО ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ!

Слово «assurances» поза контекстом Будапештського меморандуму, наприклад в контексті неофіційного спілкування, може бути перекладено по-різному.

Але не в контексті міжнародно-правової угоди, якою є Будапештський меморандум!

5 грудня 1994 року Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії і США підписали викладені англійською, українською та російською мовами чотири РІВНО АВТЕНТИЧНИХ примірника міжнародно-правового акту під назвою «Будапештський меморандум».

Цей акт - не любовна переписка, де кожен чує те що хоче !

Всі примірники, незалежно від того якою мовою вони викладені, мають однакову юридичну силу!

Українською в Меморандумі чітко сформульовано: «про ГАРАНТІЇ безпеки»; російською - «о ГАРАНТИЯХ безопасности».

Відтак з правової точки зору, оскільки тексти українською та російською бездоганно відповідають принципу правової визначеності, це безальтернативно означає тільки одне: усі сторони Меморандуму (у тому числі ті що доєдналися до Меморандуму згодом), ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ !

Тільки з цього й має виходити Президент України - як загалом, так і в будь-яких міжнародних переговорах. Зокрема в переговорах з Президентом США Трампом, які очікуються.

Це буде сильна, і саме така що відповідає правовій суті Меморандуму, позиція України. Без перебільшення, від неї буде залежати все - бо гарантії безпеки є гарантіями в абсолютно усіх сферах.

Якщо нинішня хибна офіційна точка зору представників України - що в Меморандумі якісь «запевнення», а не «гарантії» - не буде змінена на належну, це буде державною зрадою і непоправним ударом по Україні.

Нижче - скріни найменування Будапештського меморандуму:

MEMORANDUM

ON SECURITY ASSURANCES IN CONNECTION

WITH UKRAINE’S ACCESSION TO THE TREATY ON THE

NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

МЕМОРАНДУМ

ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ У ЗВ’ЯЗКУ

З ПРИЄДНАННЯМ УКРАЇНИ ДО ДОГОВОРУ

ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

МЕМОРАНДУМ

О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ

С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ

О НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Про те, як в Україні неналежним офіційним тлумаченням ВСЬОГО ЛИШ ОДНОГО СЛОВА повністю паралізовано принципи верховенства права та донищується державність, можна прочитати ТУТ.