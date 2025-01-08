Перший тур польських виборів президента відбудеться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

Про це заявив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня, передає кореспондент Укрінформу з брифінгу.

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Вибори президента у Польщі - що відомо

«Після консультацій також з Державною виборчою комісією я вирішив, що голосування за вибір наступного президента Польщі відбудеться 18 травня»,- повідомив Головня.

Можливий другий тур виборів відбудеться 1 червня.

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Головня повідомив, що постанова маршалка Сейму у справі виборів буде підписана 15 січня і після її оприлюднення у Віснику законів у Польщі офіційно стартує виборча кампанія.

Маршалок нижньої палати парламенту РП зазначив, що збір підписів за кандидатів триватиме до 24 березня, а реєструвати кандидатів у президенти можна буде до 4 квітня.

Що варто знати про кандидатів у президенти Польщі

Станом на сьогодні кандидатами у президенти є:

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Рафал Тшасковський - мер Варшави, який представлятиме правлячу Громадянську коаліцію

Кароль Навроцький - голова Інституту нацпамʼяті РП, якого відтримує партія «Права і Справедливості» (PiS) Ярослава Качинського

Шимон Головня - маршалок Сейму від провладної коаліції «Третій шлях»

Славомір Ментцен - один із лідерів націоналістичної «Конфедерації»

Магдалена Бєят - віцемаршалок Сенату Польщі, яка представляє польських Лівих.

Свою кандидатури висунули також депутат Сейму РП від групи «Вільні республіканці» Марек Якубяк, а також Марек Вох від групи Безпартійних самоврядувальників.

Станом на сьогодні соцопитування свідчать, що найбільші шанси на перемогу має мер Варшави Рафал Тшасковський. Однак він може сподіватися на неї лише за результатами двох турів.