Російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Атака на місто триває.

Відомо про 13 загиблих та 30 поранених осіб, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака на Запоріжжя 8 січня - що відомо

«Тридцять постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру», - написав він.

Раніше Федоров повідомляв про одного загиблого.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Advertisement

В ОВА попередили, що атака ще триває. Армія РФ запускає КАБи в бік міста з ТОТ.



Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що внаслідок атаки відомо про загиблих, але не назвав точну кількість.

У місті зупинено рух трамваїв. На місці ворожої атаки горять автомобілі та багатоповерхівка.

У Запоріжжі після російського удару парамедики поліції врятували п’ятьох осіб, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що у місті триває аварійно-рятувальна операція на місці ворожих авіаударів.

Зеленський прокоментував удар по Запоріжжю 8 січня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару може збільшитися.

“Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні”, - зазначив він.

Advertisement

Удар по Запоріжжю 8 січня - відео