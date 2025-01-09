На фронті 6 січня загинув 30-річний український танцівник та режисер-постановник різноманітних шоу Володимир Раков.
Про це повідомила колега артиста, хореографиня Олена Головань.
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Загинув танцівник Володимир Раков - що відомо
“Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі”, - написала Головань.
Володимир Раков вступив до лав Збройних сил України у 2022 році, після початку повномасштабного вторгення.
Він служив у 2-ому стрілецькому батальйоні 24-ої ОМБр ім. короля Данила.
Володимир Раков - біографія
Володимир народився у 1995 році в Євпаторії. Разом зі старшим братом він виріс у простій сім’ї, де мама працювала кухарем, а тато – будівельником.
У підлітковому віці акробатичний рок-н-рол став для Володимира не просто хобі, а й стимулом для самовдосконалення.
Хлопець почав активно працювати над розвитком своєї сили, гнучкості та координації.
Ще зовсім юним, у 2008 році, Володимир з захопленням дивився шоу “Танцюють всі”.
Він мріяв колись повторити успіх учасників і виступити на великій сцені.
У2013 році Володимир став учасником шоу і, зрештою, переміг у ньому.
Після перемоги він продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря “Kozar Dance Theatre”.