Велика Британія та інші країни НАТО передадуть Україні 30 000 безпілотників FPV.

Передача відбудеться після укладення контрактів міжнародною коаліцією Drone Capability Coalition, ідеться у пресрелізі уряду Британії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримає 30 тисяч FPV-дронів від партнерів - подробиці

Відповідне оголошення зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Коаліція Drone Capability Coalition підтримує Україну безпілотними засобами з можливостями спостереження та здійснення ударів.

Advertisement

Передача Україні нових 30 000 FPV-дронів відбудеться завдяки фінансуванню з боку Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Ці найсучасніші FPV-дрони допоможуть Україні маневрувати повз російську протиповітряну оборону для атак на позиції та бронетехніку.

Більше по темі Telegram видає органам США дані користувачів Популярний месенджер Telegram масово видає дані про користувачів органам влади США.

Союзники України інвестують понад £190 млн у фонд допомоги

Союзники та партнери зобов’язалися виділити понад 190 мільйонів фунтів стерлінгів (£) додаткового фінансування фонду International Fund for Ukraine, яким керує Велика Британія.

Зокрема у фонд надійде:

£67 млн від Данії на засоби, включаючи дрони, системи ППО та навчальне обладнання

£59 млн від Норвегії на спеціалізовані можливості, включаючи дрони та морську підготовку

£43 млн від Португалії на дрони для розвідки й спостереження

£20 млн від Швеції на ремонт самохідних артилерійських систем Archer і морську підготовку

£4 млн від Німеччини на морську підготовку

£1 млн від Ісландії на фінансування берегових радарів.

«Запекла мужність українського народу продовжує надихати світ, і ця зустріч за участі понад 50 країн надсилає чіткий меседж Путіну про непохитну підтримку міжнародним співтовариством України», - сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Advertisement

Норвегія надала близько $61 млн на дрони для України

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що його країна інвестувала в ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

Норвегія виділила близько $61,3 млн на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.

“Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль, як для захисту критично важливої інфраструктури, так і для використання на передовій”, – додав міністр.