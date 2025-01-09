Велика Британія та інші країни НАТО передадуть Україні 30 000 безпілотників FPV.
Передача відбудеться після укладення контрактів міжнародною коаліцією Drone Capability Coalition, ідеться у пресрелізі уряду Британії.
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Україна отримає 30 тисяч FPV-дронів від партнерів - подробиці
Відповідне оголошення зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом під час засідання Контактної групи з питань оборони України.
Коаліція Drone Capability Coalition підтримує Україну безпілотними засобами з можливостями спостереження та здійснення ударів.
Передача Україні нових 30 000 FPV-дронів відбудеться завдяки фінансуванню з боку Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.
Ці найсучасніші FPV-дрони допоможуть Україні маневрувати повз російську протиповітряну оборону для атак на позиції та бронетехніку.
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Союзники України інвестують понад £190 млн у фонд допомоги
Союзники та партнери зобов’язалися виділити понад 190 мільйонів фунтів стерлінгів (£) додаткового фінансування фонду International Fund for Ukraine, яким керує Велика Британія.
Зокрема у фонд надійде:
- £67 млн від Данії на засоби, включаючи дрони, системи ППО та навчальне обладнання
- £59 млн від Норвегії на спеціалізовані можливості, включаючи дрони та морську підготовку
- £43 млн від Португалії на дрони для розвідки й спостереження
- £20 млн від Швеції на ремонт самохідних артилерійських систем Archer і морську підготовку
- £4 млн від Німеччини на морську підготовку
- £1 млн від Ісландії на фінансування берегових радарів.
«Запекла мужність українського народу продовжує надихати світ, і ця зустріч за участі понад 50 країн надсилає чіткий меседж Путіну про непохитну підтримку міжнародним співтовариством України», - сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Норвегія надала близько $61 млн на дрони для України
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що його країна інвестувала в ініціативу із закупівлі безпілотників для України.
Норвегія виділила близько $61,3 млн на багатонаціональну ініціативу із закупівлі безпілотників для України.
“Україна, як і раніше, гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від агресивної війни Росії. Безпілотники є найважливішою частиною цих зусиль, як для захисту критично важливої інфраструктури, так і для використання на передовій”, – додав міністр.