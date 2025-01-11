У ніч на 11 січня російські війська запустили по Україні 74 безпілотники.
Про це повідомили в Повітряних силах.
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Летіли «шахеди» та дрони-імітатори різних типів.
Атакували з різних напрямків - Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Нічна атака дронів: скільки збила ППО
Українські військові збили 47-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів.
27 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Протиповітряна оборона працювала на території одинадцяти областей.
Дронова атака 11 січня: наслідки
Через падіння збитих ворожих безпілотників зафіксовані пошкодження у семи областях.
Зокрема, на Київщині понівечені два приватні будинки та дві господарчі будівлі.
«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», - написав в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
У Кіровоградської області внаслідок атаки дронів пошкоджені будівлі та електромережі.
«В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Зачепило і опору лінії електропередач. Бригада місцевого РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» вже узялася до відновлення», - йдеться у повідомленні ОВА.