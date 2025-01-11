Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені приватні будинки, магазин та авто.

«Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56-річну жінку», - написав Федоров.

Згодом стало відомо про двох поранених. У них осколкові поранення рук і ніг.

Вибухи у Запоріжжі пролунали близько 21:30.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федорова

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Росіяни вбили мешканку Приморського

Усю ніч окупанти атакували Приморське.

На ранок поцілили по цивільній автівці. У салоні було пʼятеро людей.

Від отриманих травм загинула 47-річна жінка.

Четверо людей поранені.

«Це два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу», - повідомила обласна влада.

Обстріли Запорізької області: наслідки

Загалом протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області.

З авіації вдарили по Веселянці, Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Пʼятихатках.

З РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

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150 разів атакували з артилерії та запустили дві сотні 201 БпЛА різної модифікації.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.