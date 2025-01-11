У п’ятницю ввечері російські війська атакували Запоріжжя «шахедами».

Постраждали чоловік та жінка. 

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Про це повідомив керівник ОВА Іван Федорова 

Атака «шахедами» на Запоріжжя

Вибухи у Запоріжжі пролунали близько 21:30. 

Згодом стало відомо про двох поранених. У них осколкові поранення рук і ніг. 

«Попередньо відомо про двох поранених - 39-річного чоловіка та 56-річну жінку», - написав Федоров. 

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені приватні будинки, магазин та авто. 

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Росіяни вбили мешканку Приморського 

Усю ніч окупанти атакували Приморське. 

На ранок поцілили по цивільній автівці. У салоні було пʼятеро людей. 

Від отриманих травм загинула 47-річна жінка. 

Четверо людей поранені. 

«Це два чоловіки 46-ти та 60-ти років і дві жінки 49-ти та 52-х років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу», - повідомила обласна влада.

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Один із безпілотників полетів у напрямку країни-агресора.

Обстріли Запорізької області: наслідки 

Загалом протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області.

З авіації вдарили по Веселянці, Малокатеринівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Пʼятихатках.

З РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

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150 разів атакували з артилерії та запустили дві сотні  201 БпЛА різної модифікації. 

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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