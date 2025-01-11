За добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Діяли вони майже у всіх регіонах України.

Підозри оголосили 60 організаторам та учасникам.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як ухилянти виїжджають з України

Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону.

Зокрема, обіцяли оформити документи, які надають право на виїзд з України або ж підробити висновки про стан здоров’я військовозобов’язаного.

Advertisement

Серед найпопулярніших варіантів - залишити Україну в обхід пунктів пропуску. Наприклад, перейти кордон лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.