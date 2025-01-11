За добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Діяли вони майже у всіх регіонах України.
Підозри оголосили 60 організаторам та учасникам.
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Як ухилянти виїжджають з України
Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону.
Зокрема, обіцяли оформити документи, які надають право на виїзд з України або ж підробити висновки про стан здоров’я військовозобов’язаного.
Серед найпопулярніших варіантів - залишити Україну в обхід пунктів пропуску. Наприклад, перейти кордон лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.
Незаконний перетин кордону: скільки коштує
Такі «послуги» коштували від 5 до 22 тисяч доларів - залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.
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Потенційних «клієнтів» фігуранти шукали через знайомих та закриті телеграм-канали.
Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.
У поліції зазначили, що це перший етап спецоперації. Досудове розслідування триває.