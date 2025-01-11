За добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Діяли вони майже у всіх регіонах України.

Підозри оголосили 60 організаторам та учасникам.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як ухилянти виїжджають з України

Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону. 

Зокрема, обіцяли оформити документи, які надають право на виїзд з України або ж підробити висновки про стан здоров’я військовозобов’язаного. 

Advertisement

Серед найпопулярніших варіантів - залишити Україну в обхід пунктів пропуску. Наприклад, перейти кордон лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Незаконний перетин кордону: скільки коштує 

Такі «послуги» коштували від 5 до 22 тисяч доларів - залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.

Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”
Більше по темі

Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”

Права військових, мобілізація, підтримка рідних, чиї родичі зникли безвісти або потрапили у полон стали головними темами останньої зустрічі Рустема Умєрова з Дмитром Лубінцем.

Потенційних «клієнтів» фігуранти шукали через знайомих та закриті телеграм-канали. 

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. 

Advertisement

У поліції зазначили, що це перший етап спецоперації. Досудове розслідування триває. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних Мобілізація
Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 25 років Мобілізація
Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 25 років
Вікторія Рокицька
січ. 3
Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією” Мобілізація
Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”
Київ Пост
січ. 3
Популярність “Азова” і “Хартії” впливає на рекрутинг, але не завжди має вирішальне значення, - командувач Нацгвардії Мобілізація
Популярність “Азова” і “Хартії” впливає на рекрутинг, але не завжди має вирішальне значення, - командувач Нацгвардії
Інтерфакс-Україна
гру. 27, 2024
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни атакували дронами: в семи областях є пошкодження
Далі » США продовжили особливий статус для біженців з України