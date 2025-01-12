Саме таким дзеркалом є й благодійний фестиваль Kyiv Art Sessions, ініційований та організований українським культурним центром Дом Майстер Клас у співпраці з міжнародною благодійною організацією Art Shield. Фестиваль вже втретє відбудеться 1-2 лютого 2025 року у Великій Британії у лондонському Old Sessions House та представить українське мистецтво, панельні дискусії та благодійні заходи. Зимовий сезон Kyiv Art Sessions пройде під назвою Heat Ukraine Now («Зігріймо Україну зараз»).

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Kyiv Post зустрівся з Іриною Буданською, однією з ініціаторів Kyiv Art Sessions у Лондоні, засновницею культурного центру Дом Майстер Клас, співзасновницею фестивалю Bouquet Kyiv Stage, та Едвардом Акроутом, британським актором, кінорежисером, засновником Art Shield Foundation, глобальної неприбуткової організації, що займається підтримкою та розширенням можливостей митців у всьому світі, особливо тих, кому загрожує цензура, утиски чи війна. Едвард вже багато років підтримує Україну.

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Ми поговорили про те, як працює українська культурна дипломатія, яка знайомить західну аудиторію зі справжньою Україною. Та про те, що слід зробити, наприклад, у 2025 році, щоб покращити якість промоції України, української культури. Видається, вже час збільшити швидкість того, як розбиваються численні стереотипи, вкорінені російською імперською машиною протягом століть.

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Як і коли народився задум проведення регулярного фестивалю української культури Kyiv Art Sessions у Лондоні?

Ірина Буданська: Саме мистецтво може розповісти про нашу ідентичність, самобутню культуру, що робить державу державою, виявляє природу українців. Саме мистецтво здатне розбивати штампи, змінювати менталітет, створювати високу репутацію України як культурної цивілізованої європейської країни.

На проведення фестивальних сезонів Kyiv Art Sessions нас надихнув сам простір Old Sessions House. Це старовинна будівля XVII століття, раніше там розміщувався суд, місце, де вершилося правосуддя. У цьому ми побачили символічне значення для представлення високого мистецтва України — країни, культура і ідентичність якої знаходиться під загрозою знищення з боку варварського російського окупанта.

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Сьогодні Old Sessions House дуже популярний лондонський арт простір, який майстерно поєднує історичний бекграунд і сучасність з неймовірною відкритою, творчою, дружньою атмосферою та з унікальною аудиторією — думаючою, інтелектуальною, соціально активною.

Ми переконалися, що цей простір є сприятливим ґрунтом для представлення кращих зразків українського мистецтва, й що така аудиторія здатна до глибокого розуміння того, що зараз відбувається в Україні та як це впливає на глобальні процеси у світі.

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Отже, вже за місяць після нашого першого знайомства з дивовижним Old Sessions House ми провели там перший літній сезон Kyiv Art Sessions у червні 2024, а у жовтні 2024 відбувся осінній сезон Kyiv Art Sessions.

Будемо прикладати всіх зусиль, щоб чотири мистецькі сезони відбувалися щороку та перетворилися на сталу традицію, саме так, як ми проводимо щорічний фестиваль Bouquet Kyiv Stage попри всі складнощі та виклики.

До речі, ми розглядаємо лондонські Kyiv Art Sessions як паростки Bouquet Kyiv Stage, що проросли у Лондоні.

Фото: культурний центр Дом Майстер Клас.

Потужні за змістом фестивалі української культури, різноманітні події за вашої підтримки за роки повномасштабної війни відбулися у таких країнах, як-от Велика Британія, США, Іспанія, Грузія та ін. Як змінювалися меседжі, які ви вкладали в свої ініціативи?

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Ірина Буданська: Починаючи з 2022 року, коли весь цивілізований світ був шокований російським варварським вторгненням в Україну, всі наші ініціативи були мистецьким криком душі про жахливі події, які відбувались на нашій землі. Зараз напередодні третьої річниці повномасштабної війни ситуація змінилися: західний світ втомився від «нашої війни», поганих новин, і, відповідно, наші задачі щодо привернення уваги до України також змінилися.

Сьогодні, ми це відчуваємо, важливо презентувати Україну як невід’ємну частину європейської культури — рівну, повноправну, спроможну зробити свій вагомий внесок у загальноєвропейський культурний контекст.

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І ще дуже важливо, звертатися до загальнолюдських речей, які б знаходили відгук у Людини, незалежно від її національності, професійного чи освітнього бекграунду, рівня сприйняття мистецтва. Як колись сказав Валентин Васильович Сильвестров (один з найвідоміших сучасних українських композиторів — ред.): справжня музика та, де є Людина. Так от і ми маємо презентувати світу такі мистецькі проєкти, де є Людина. І робити це послідовно, системно, осмислено.

Фото: культурний центр Дом Майстер Клас.

Як визначаєте програму кожних сезонів Kyiv Art Sessions у Лондоні, героїв?

Ірина Буданська: У мистецьких сезонів є свої етапи та динаміка розвитку. У кожного сезону є своя тема, задача, яка, власне, й формує програму та її учасників.

Перший сезон став знайомством із багатогранністю української культури та викликав неабиякий інтерес британської публіки та у подальшому спонукав до заглиблення в український мистецький контекст.

Другий сезон познайомив аудиторію з українською самобутністю, нашим корінням, і це був вже глибший рівень сприйняття українського мистецтва, загалом, і українців, зокрема.

У третьому сезоні ми прагнемо того, щоб мистецький контент став частиною життя британців. На наш погляд, у нас для цього вже є підстави: на двох попередніх сезонах нам вдалося завоювати довіру публіки, створити історію, що є дуже важливим фактором, особливо для британців.

Майбутній зимовий сезоні відрізнятиметься благодійною складовою. Серед подій фестивалю ми плануємо проведення великої благодійної виставки-продажу робіт українських художників, твори яких були представлені на попередніх сезонах і викликали неабиякий інтерес і захоплення публіки.

Отже, наш зимовий сезон Kyiv Art Sessions пройде під назвою Heat Ukraine Now («Зігріймо Україну зараз») та матиме благодійну місію: зібрати кошти , які будуть спрямовані на обігрів домівок, зруйнованих ворожими дронами і ракетами, медичних закладів, військових шпиталів. Кожен, хто придбає художню роботу, отримає справжній витвір мистецтва, який стане частиною його життя/побуту, а також подарує частинку тепла українцям у самому прямому та переносному сенсах.

На наш погляд, у всій цій історії є Людина, і це найголовніше.

Три питання Едварду Акроуту, засновнику Art Shield Foundation

На ваш погляд, який внесок у представлення української культури у Великій Британії вдалося зробити KyivArt Sessions?

Едвард Акроут: Фестиваль Kyiv Art Sessions відіграє важливу роль у об’єднанні української громади у Великій Британії, надаючи їй почуття гордості та причетності. Проведення фестивальних подій у такому чудовому місці, як Old Sessions House — місці, пронизаному європейською історією, де колись працював Чарльз Діккенс — підняло українську культуру та зміцнило її невід’ємне місце на європейському культурному полотні.

Окрім того, що Сезони стали центром культурного тяжіння для українців у Великій Британії, вони також привернули увагу широкої лондонської аудиторії, багато з яких раніше не мали жодного відношення до України.

Демонструючи яскравість і сучасність українського мистецтва, ці події пом’якшили упередження, відкрили серця та викликали співчуття до нинішньої долі України, що є не менш важливою місією.

Фото: культурний центр Дом Майстер Клас.

Які події, на вашу думку, справили особливе враження на британську аудиторію й чому?

Едвард Акроут: Одним із яскравих моментів стала презентація Deocupage — незвичайного вина, створеного Тетяною Бур’яновою. Вона збирала виноград в Ізюмі після його звільнення у вересні 2022 року, виноград, який виріс під час російської окупації. Це вино втілює в собі біль, надію та стійкість. Доходи від продажу цього вина йдуть на реабілітацію військових у центрі Superhumans. Історія Deocupage глибоко резонувала з аудиторією, уособлюючи незламний дух України.

Сильною складовою кількох сезонів Kyiv Art Sessions була виставка артефактів війни The War Fragments Museum (історії українців, які постраждали внаслідок окупації або бойових дій в Україні, застиглі в прозорих кубах артефакти війни — прим. ред.).

Але найсильніше враження залишили всі без винятку Kyiv Art Sessions в Old Sessions House. Жвавість і витонченість української культури вразили публіку, багато в чому завдяки нашому партнеру та ініціатору Сезонів — культурному центру Дом Майстер Клас, чиє глибоке розуміння українського мистецтва й втілює в життя всі ці заходи.

Фото: культурний центр Дом Майстер Клас.

Ви представляєте одну з потужних міжнародних благодійних ініціатив. На вашу думку, як можна саме сьогодні посилити україноцентричну оптику?

Едвард Акроут: Ми живемо у світі, сформованому великим мистецтвом і великим меценатством. Інвестиції у культуру, які визначають розвиток цивілізації, часто походять від далекоглядних меценатів. Для того, щоб Україна зміцнила свій культурний фокус, життєво важливо, щоб українська еліта об’єдналася на підтримку своїх митців.

Україна благословенна надзвичайними талантами, і саме зараз настав час для її меценатів піднятися — не заради особистого визнання, а для того, щоб посилити голоси її митців. Великі нації будують своє сяйво через культурну підтримку, і українське мистецтво, стійке перед обличчям війни, має силу формувати культурний наратив ХХІ століття.

Ми перебуваємо на перехресті для української культури. Питання полягає не лише в тому, чи є ми свідками сучасного покоління українських митців, але й в тому, чи є ми свідками найбільш визначального покоління європейських митців у ХХІ столітті. Українська культура несе в собі надзвичайну вагу та силу, і дуже важливо, щоб її історія була не лише збережена, але й посилена в усьому світі.

Щоб посилити цей фокус, необхідно докласти спільних зусиль для підтримки та відзначення неймовірних талантів України. Йдеться не лише про виживання, а й про визнання та створення платформи для того, щоб ці голоси формували історію мистецтва. Велике мистецтво завжди виникало в моменти глибоких потрясінь, і яскрава культура України готова здійснити безпрецедентний вплив на світ.

Вхід вільний на Kyiv Art Sessions, за реєстрацією: https://lu.ma/vu86o4s1