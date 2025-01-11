На Одещині прикордонники затримали одразу 11 чоловіків, які хотіли незаконно виїхати до Молдови.
Про це повідомили в ДПСУ.
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На Одещині затримали бус з втікачами
Усі чоловіки їхали в одному автомобілі.
У салоні було 10 пасажирів та водій.
Аби незаконно виїхати з України, вони звернулися до організатора з телеграм-каналу.
За «допомогу» кожен мав заплатити від семи до десяти тисяч доларів на криптогаманець.
Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам - адміністративна.
Правоохоронці викрили півсотні схем з ухилянтами
Протягом доби поліція проводила масштабну спецоперацію, яка стосувалася викриття схем незаконного виїзду військовозобов’язаних з України.
Поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку, які діяли майже у всіх регіонах України.
Підозри оголосили 60 організаторам та учасникам.
Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону.
Такі «послуги» коштували від 5 до 22 тисяч доларів - залежно від способу виїзду. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.