На Одещині прикордонники затримали одразу 11 чоловіків, які хотіли незаконно виїхати до Молдови.

Про це повідомили в ДПСУ.

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На Одещині затримали бус з втікачами

Усі чоловіки їхали в одному автомобілі.

У салоні було 10 пасажирів та водій.

Аби незаконно виїхати з України, вони звернулися до організатора з телеграм-каналу.

За «допомогу» кожен мав заплатити від семи до десяти тисяч доларів на криптогаманець.

Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам - адміністративна.

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Правоохоронці викрили півсотні схем з ухилянтами

Протягом доби поліція проводила масштабну спецоперацію, яка стосувалася викриття схем незаконного виїзду військовозобов’язаних з України.

Поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку, які діяли майже у всіх регіонах України.

Підозри оголосили 60 організаторам та учасникам.

Серед фігурантів - керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні. Вони пропонували військовозобов’язаним різні варіанти перетину кордону.

Такі «послуги» коштували від 5 до 22 тисяч доларів - залежно від способу виїзду. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.