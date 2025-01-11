Сили оборони взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали проти України у Курській області.

Про це повідомили в СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Служба безпеки України, яка документує і розслідує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави», - заявили у відомстві.

«Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави - Північної Кореї - у війні проти України», - прокоментував президент Володимир Зеленський.

Advertisement

Сили оборони взяли в полон двох солдатів КНДР

Одного військового КНДР взяли в полон бійці тактичної групи № 84 ССО 9 січня 2025 року. Іншого полонини воїни-десантники Збройних Сил України.

Бійці Сил спецоперацій показали кадри взяття в полон солдата з Північної Кореї у Курській області.

Більше по темі США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ Нові санкції обмежують діяльність одних з найбільших нафтових компаній РФ - “Газпром Нафта” і “Сургутнафтогаз”.

Одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією.

Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.

Advertisement

Чоловіки не розмовляють українською, англійською чи російською мовами. Тому з ними спілкуються через перекладачів у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.