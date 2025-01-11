Сили оборони взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали проти України у Курській області.

Про це повідомили в СБУ. 

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«Служба безпеки України, яка документує і розслідує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави», - заявили у відомстві. 

«Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави - Північної Кореї - у війні проти України», - прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Сили оборони взяли в полон двох солдатів КНДР

Одного військового КНДР взяли в полон бійці тактичної групи № 84 ССО 9 січня 2025 року. Іншого полонини воїни-десантники Збройних Сил України.

Бійці Сил спецоперацій показали кадри взяття в полон солдата з Північної Кореї у Курській області.

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Одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. 

Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.

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Чоловіки не розмовляють українською, англійською чи російською мовами. Тому з ними спілкуються через перекладачів у взаємодії із розвідкою Південної Кореї. 

Що відомо про північнокорейських полонених

Як повідомили в СБУ, на момент взяття у полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. 

Фото: СБУ.

Інший полонений був без документів.

«Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями рашистів», - зазначили в СБУ. 

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Сам він заявив, що народився у 2005 році, був стрільцем і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. У відомстві зазначили, що цей солдат, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, стверджує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

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