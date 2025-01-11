Українські військові з Третьої штурмової бригади розбили колону російської техніки на Харківщині.

Про це повідомили у Telegram-каналі бригади та показали відео.

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Третя штурмова розбила колону російської техніки: відео

Бійці ЗСУ вдарили по російських окупантах цього тижня, коли ті намагалися здійснити прорив.

«8 та 9 січня силами 4-ї гвардійської танкової ордена леніна дивізії 1-ї танкової армії краснознаменної окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив», - розповіли в бригаді.

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Частину колони наші бійці зупинили одразу за допомогою ПТРК.

«Бехи й танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінуванні. Недобитки атакували з FPV. Понтонну переправу зруйнували й потопили танк. Піхоту противника накрили скидами та артою», - додали в бригаді.

Окупанти, яким вдалося вижити, почали відступати.

У бригаді зазначили, що ворог втратив майже всю колону. Однак, згодом знову спробував штурмувати - бронегрупою одразу з 4 напрямків.

Проте бійці Третьої штурмової знищили ворожу техніку з ПТРК та за допомогою безпілотників.

У бою з українськими воїнами противник втратив 20 одиниць своєї техніки.