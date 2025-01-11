Українські військові з Третьої штурмової бригади розбили колону російської техніки на Харківщині.
Про це повідомили у Telegram-каналі бригади та показали відео.
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Третя штурмова розбила колону російської техніки: відео
Бійці ЗСУ вдарили по російських окупантах цього тижня, коли ті намагалися здійснити прорив.
«8 та 9 січня силами 4-ї гвардійської танкової ордена леніна дивізії 1-ї танкової армії краснознаменної окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив», - розповіли в бригаді.
Частину колони наші бійці зупинили одразу за допомогою ПТРК.
«Бехи й танки зійшли з дороги та почали підриватися на мінуванні. Недобитки атакували з FPV. Понтонну переправу зруйнували й потопили танк. Піхоту противника накрили скидами та артою», - додали в бригаді.
Окупанти, яким вдалося вижити, почали відступати.
У бригаді зазначили, що ворог втратив майже всю колону. Однак, згодом знову спробував штурмувати - бронегрупою одразу з 4 напрямків.
Проте бійці Третьої штурмової знищили ворожу техніку з ПТРК та за допомогою безпілотників.
У бою з українськими воїнами противник втратив 20 одиниць своєї техніки.