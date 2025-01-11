Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. 

Учасники обговорили українські операції з безпілотниками та закупівлі на цей рік. 

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Президент на Ставці доручив збільшити кількість замовлень дронів

За словами президента, на Ставці звітували про контракти. Йшлося як вже про укладені договори, так і ті, про які ще планують домовитися. 

«Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, - зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки», - сказав Зеленський. 

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Він доручив збільшити кількість замовлень дронів. Президент запевнив, що це вже виконується. 

«Наші арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів», - наголосив глава держави. 

Виробництво дронів: Україна хоче встановити рекорд

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у грудні українські дрони уразили 54 тисячі російських цілей. 

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Цього тижня на засіданні у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський закликав партнерів інвестувати у виробництво дронів. За його словами, безпілотники дозволяють стримувати ворога та тримати його на дистанції. Президент зазначив, що цьогоріч Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів. 

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«Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу», - сказав Зеленський на «Рамштайні». 

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