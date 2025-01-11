Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки.

Учасники обговорили українські операції з безпілотниками та закупівлі на цей рік.

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Президент на Ставці доручив збільшити кількість замовлень дронів

За словами президента, на Ставці звітували про контракти. Йшлося як вже про укладені договори, так і ті, про які ще планують домовитися.

«Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, - зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки», - сказав Зеленський.

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Він доручив збільшити кількість замовлень дронів. Президент запевнив, що це вже виконується.

«Наші арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів», - наголосив глава держави.