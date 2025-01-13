Вперше від початку повномасштабного вторгнення українська армія має перевагу над російською у застосуванні танків, пише Forbes, посилаючись на аналіз російського військового блогера.

Україна домінує в танкових боях − що треба знати

За словами блогера, російські танки змушені працювати виключно із закритих позицій, оскільки українські FPV-дрони ефективно знищують їх на підході до лінії фронту.

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“Танки та БМП/БТРи просто не доїжджають до рубежу переходу в атаку − їх гасять уже на 3-6 км від передка”, − пише росіянин.

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Натомість українські танки мають значно більше свободи дій. Російські дрони виявляються менш ефективними проти них, оскільки більш вразливі до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

“Противник має можливість застосовувати свої танки не тільки з закритих вогневих позицій, але і для коротких обстрілів прямим наведенням на другорядних напрямках

Ворог демонструє високу адаптивність. І якщо йому і не вистачає піхоти для утримання великих просторів, то за технологічними родами військ вони представляють серйозного суперника”, − визнає блогер.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область, де ворог забезпечив полки та бригади найкращими волоконно-оптичними безпілотниками, що керуються за допомогою сигналів, що проходять через тонкі кабелі, які неможливо заглушити традиційними засобами.

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ЗСУ успішно відбивають російсько-північнокорейські штурми

Після нещодавнього ривка київських військ углиб Курської області колони російської бронетехніки і північнокорейська піхота пішли в контрнаступ на північному кінці “клину”, який ЗСУ забили в російську територію.

47-а механізована бригада оприлюднила відеозапис епізодів однієї з небагатьох масованих атак росіян із використанням кількох танків і бронемашин.

Під час війни щодня сотні майже ідентичних FPV-дронів застосовуються для завдавання ударів по росіянам і ворожій бойовій техніці на лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів. Більшість операторів кажуть, що лише кожен третій або четвертий дрон успішно влучає в ціль.