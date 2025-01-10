Після нещодавнього ривка київських військ углиб Курської області колони російської бронетехніки і північнокорейська піхота пішли в контрнаступ на північному кінці «клину», який ЗСУ забили в російську територію. Про це йдеться в офіційних повідомленнях і бойових зведеннях, опублікованих у четвер.
Останні новини з Курської області - бої тривають
У серпні минулого року українські війська вторглися на територію свого гігантського північного сусіда і відрізали шматок його території розміром із Люксембург.
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Відтоді кремлівські війська повільно і з великими втратами зменшили розмір контрольованого Україною виступу до схожого на ромб шматка території (переважно з полями, лісами і селами) шириною близько 30 кілометрів і довжиною 60 кілометрів з півночі на південь.
Російський лідер Владімір Путін неодноразово наказував витіснити українських окупантів з Росії – востаннє крайнім терміном була оголошена дата 1 січня, але українська оборона, хоча й під тиском, але загалом тримається.
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Згідно з останніми повідомленнями з обох боків лінії фронту, протягом останніх двох діб на північному кінці цього ромбу точилися запеклі бої. Повідомлення дещо суперечать одне одному: проукраїнські джерела повідомляють про значні успіхи в обороні, а проросійські стверджують, що ситуація на полі бою «неясна» і «динамічна».
47-а ОМБр відбиває штурми росіян у Курській області - подробиці
У четвер 47-а механізована бригада оприлюднила відеозапис епізодів однієї з небагатьох масованих атак росіян із використанням кількох танків і бронемашин. Вони рухалися відкритим засніженим полем і на всіх були «мангали» – антидронові екрани. 47-а ОМБр має на своєму озброєнні американські танки M1A1 Abrams і БМП Bradley і є однією з найкраще озброєних і найдосвідченіших у складі ЗСУ.
Як видно на записах з FPV-дронів 47-ї бригади і літаків спеціального призначення, російську техніку систематично уражають фугасні й запалювальні заряди, іноді під час руху бронетанкової колони під артилерійським вогнем.
На деяких знімках видно, як солдати покидають бойову машину десанту (БМД) і біжать до укриття.
Дрони скидають гранати на піхотинців у білих маскхалатах. FPV-дрони влучають у людей, які лежать на снігу. На деяких знімках видно поля з великою кількістю вирв від артилерійських снарядів і мін.
47-а ОМБр повідомила, що її підрозділи разом із підрозділами спеціального призначення відбили «масований» штурм, який відбувався шістьма хвилями, і в якому було задіяно близько 50 одиниць техніки, в тому числі танки, БМП, БТР і «баггі» на кшталт гольф-карів. Бригада стверджує, що було спалено ворожої техніки на «десятки мільйонів доларів», і що було знищено 45 російських солдатів і поранено 53.
Дослідники Kyiv Post дійшли висновку, що недатовані знімки були, ймовірно, зроблені на контрольованому Україною узвишші на території Росії. Моніторингова група DeepState визначила місце поблизу села Вікторівка, неподалік східного краю виступу. Попередні геолокаційні фіксації 47-ї бригади у відкритих джерелах вказують на те, що вона перебуває в селі Погребники та на його околицях поблизу північного краю виступу.
У четвер російські військові блогери повідомляли про запеклі бої в районі Погребників, а також про перестрілки в самому селі. Популярний російський військовий блогер, який пише під ніком «Два майора» (1,2 мільйона підписників) повідомив, що саме цьому секторі українські війська зосередили основні зусилля, і стверджує, що за останню добу вони здійснили там два великих штурми, проте так і не закріпилися. Російські сили наразі контратакують, і бої досі тривають, повідомило це промосковське джерело.
У зведенні, опублікованому Міністерством оборони Росії в четвер, стверджується, що українські війська «зазнали повної поразки» на всіх ділянках «Курської дуги», і що були знищені десятки українських бойових машин, а сотні українських солдатів були вбиті та поранені. Офіційні джерела Кремля не надали жодних доказів на підтримку цих тверджень.
У четвер кілька українських військових блогерів повідомили про другу серію боїв на Курському напрямку, які з 6 по 8 січня вели північнокорейські війська, дислоковані біля села Кругленьке, що південніше Погребників.
17-а танкова бригада ЗСУ опублікувала відео з географічною прив’язкою до сайту DeepState, на якому від 100 до 300 північнокорейських піхотинців уночі спробували через лісосмугу зайти на українські укріплення навколо села, але їх засікли безпілотники, і вони потрапили під обстріл з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів.
Проукраїнська інформаційна платформа «Пульс України» повідомила: «Північнокорейські війська намагалися використати вузький лісовий коридор, сподіваючись перехитрити українську оборону і розпочати штурм Кругленького. Натомість вони потрапили в смертельну пастку. Українські бійці відкрили вогонь з автоматичних гранатометів і безпілотників і знищили численний штурмовий загін ще на підході».
Дослідники Kyiv Post, оцінюючи повідомлення про цю акцію, знайшли вагомі докази того, що бій відбувся, але недостатньо даних, щоб підтвердити всі деталі, про які повідомляють неофіційні українські джерела. У ранковій заяві Генерального штабу ЗСУ повідомляється про бойові дії в цьому районі.
4-5 січня Україна розпочала обмежений контрнаступ на Курському напрямку з ймовірною метою продемонструвати союзникам, що все ще здатна перехопити ініціативу і завдати втрат російським військам. У четвер Міністерство оборони Росії заявило, що Україна розгорнула на Курській дузі щонайменше шість бойових бригад – номінально чисельністю близько 20 000 чоловік.
6 січня незалежний бакинський військовий аналітик Агіл Рустамзаде заявив, що основний напрямок українського наступу був у напрямку села Бердичі (місцева назва Бердин) Курської області, і що в цьому напрямку українські сили просунулися на 3-4 кілометри. За його словами, останній раунд боїв, відбувався, можливо, з російськими військами, які контратакували, але це не підтверджено.
У середу провідний український військовий журналіст Юрій Бутусов опублікував відео інтерв’ю з нібито російським військовополоненим Євгенієм «Адольфом» Нуріковим з 810-ї гвардійської бригади морської піхоти, якого взяли в полон у Курській області. У непідтверджених свідченнях цього жителя Башкортостану йдеться про погане постачання військ на передовій і низький моральний дух, а також про те, що його підрозділ зазнав несподіваного нападу українських військ.
Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму звернені 7 січня, що у Курській області Російська Федерація втратила понад 38 000 солдатів, у тому числі 15 000 вбитими.
Анекдотичні повідомлення на кшталт «відео Нурікова» та десятки відео з безпілотників, які щодня публікують офіційні та неофіційні українські джерела, загалом підтверджують те, що у Курській області росіяни зазнають значних втрат унаслідок лобових атак на підготовлену українську оборону.
У четвер російська державна «інформаційна» агенція ТАСС повідомила, що за час вторгнення на територію Курської області українські війська зазнали нищівних втрат – натепер 49 010 військовослужбовців, 273 танки, 209 БМП, 153 БТР, 1 460 ББМ, 1 400 автомобілів, 340 артилерійських установок і 44 пускові установки РСЗВ. Проте підтвердження російських свідчень про серйозні українські втрати зустрічаються рідше, ніж протилежні.
6 січня відверто промосковська платформа «Северный ветеран/WarriorOfNorth» опублікувала 38-секундне відео, на якому танки 47-ї бригади М1А1 Abrams просуваються вперед, і їх нібито підбиває і підпалює російська артилерія під час бою, який нібито мав місце того дня.
Українські спеціалісти з протидії дезінформації викрили цей фейк, довівши, що це була компіляція знімків, датованих листопадом, і що деякі з них були зроблені не на Курщині, а приблизно за 400 кілометрів на південний схід звідти – на Донбасі. Деякі проукраїнські спостерігачі зазначили, що більшість підірваних танків і бронетранспортерів, показаних на відео, насправді були російськими.
Russians have released a fake video that claims to show how they destroyed a Ukrainian mechanized column in the Kursk region.— Sergio 🇺🇦 (@SergioCentaurus) January 6, 2025
This is archival footage, where most of the destroyed/damaged equipment is Russian, which was filmed in November. pic.twitter.com/HO30lqmySG