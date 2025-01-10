Після нещодавнього ривка київських військ углиб Курської області колони російської бронетехніки і північнокорейська піхота пішли в контрнаступ на північному кінці «клину», який ЗСУ забили в російську територію. Про це йдеться в офіційних повідомленнях і бойових зведеннях, опублікованих у четвер.

Останні новини з Курської області - бої тривають

У серпні минулого року українські війська вторглися на територію свого гігантського північного сусіда і відрізали шматок його території розміром із Люксембург.

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Відтоді кремлівські війська повільно і з великими втратами зменшили розмір контрольованого Україною виступу до схожого на ромб шматка території (переважно з полями, лісами і селами) шириною близько 30 кілометрів і довжиною 60 кілометрів з півночі на південь.

Російський лідер Владімір Путін неодноразово наказував витіснити українських окупантів з Росії – востаннє крайнім терміном була оголошена дата 1 січня, але українська оборона, хоча й під тиском, але загалом тримається.

Більше по темі У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив статистику ударів підрозділів Сил безпілотних систем і підрозділів радіоелектронної боротьби.

Згідно з останніми повідомленнями з обох боків лінії фронту, протягом останніх двох діб на північному кінці цього ромбу точилися запеклі бої. Повідомлення дещо суперечать одне одному: проукраїнські джерела повідомляють про значні успіхи в обороні, а проросійські стверджують, що ситуація на полі бою «неясна» і «динамічна».

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47-а ОМБр відбиває штурми росіян у Курській області - подробиці

У четвер 47-а механізована бригада оприлюднила відеозапис епізодів однієї з небагатьох масованих атак росіян із використанням кількох танків і бронемашин. Вони рухалися відкритим засніженим полем і на всіх були «мангали» – антидронові екрани. 47-а ОМБр має на своєму озброєнні американські танки M1A1 Abrams і БМП Bradley і є однією з найкраще озброєних і найдосвідченіших у складі ЗСУ.

Американський танк M1A1 Abrams на озброєнні 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Курській області РФ. Офіційне фото України, опубліковане 16 грудня 2024 р.

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Як видно на записах з FPV-дронів 47-ї бригади і літаків спеціального призначення, російську техніку систематично уражають фугасні й запалювальні заряди, іноді під час руху бронетанкової колони під артилерійським вогнем.

На деяких знімках видно, як солдати покидають бойову машину десанту (БМД) і біжать до укриття.

Дрони скидають гранати на піхотинців у білих маскхалатах. FPV-дрони влучають у людей, які лежать на снігу. На деяких знімках видно поля з великою кількістю вирв від артилерійських снарядів і мін.

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47-а ОМБр повідомила, що її підрозділи разом із підрозділами спеціального призначення відбили «масований» штурм, який відбувався шістьма хвилями, і в якому було задіяно близько 50 одиниць техніки, в тому числі танки, БМП, БТР і «баггі» на кшталт гольф-карів. Бригада стверджує, що було спалено ворожої техніки на «десятки мільйонів доларів», і що було знищено 45 російських солдатів і поранено 53.

Безпілотник FPV (бойова частина знизу на знімку), яким керує пілот Сил спеціальних операцій ЗСУ, наближається до російського або північнокорейського солдата (в центрі знімка), який піднімається на щоглу зв'язку в Курській області РФ. На цьому скріншоті з відео, опублікованого командуванням ССО 9 січня, зафіксований момент приблизно за дві секунди до влучання безпілотника в солдата. Дослідники Kyiv Post визначили географічне розташування, але оскільки відео обривається після удару, не змогли визначити результат удару.

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Дослідники Kyiv Post дійшли висновку, що недатовані знімки були, ймовірно, зроблені на контрольованому Україною узвишші на території Росії. Моніторингова група DeepState визначила місце поблизу села Вікторівка, неподалік східного краю виступу. Попередні геолокаційні фіксації 47-ї бригади у відкритих джерелах вказують на те, що вона перебуває в селі Погребники та на його околицях поблизу північного краю виступу.

У четвер російські військові блогери повідомляли про запеклі бої в районі Погребників, а також про перестрілки в самому селі. Популярний російський військовий блогер, який пише під ніком «Два майора» (1,2 мільйона підписників) повідомив, що саме цьому секторі українські війська зосередили основні зусилля, і стверджує, що за останню добу вони здійснили там два великих штурми, проте так і не закріпилися. Російські сили наразі контратакують, і бої досі тривають, повідомило це промосковське джерело.

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У зведенні, опублікованому Міністерством оборони Росії в четвер, стверджується, що українські війська «зазнали повної поразки» на всіх ділянках «Курської дуги», і що були знищені десятки українських бойових машин, а сотні українських солдатів були вбиті та поранені. Офіційні джерела Кремля не надали жодних доказів на підтримку цих тверджень.