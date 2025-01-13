У ніч проти 13 січня ППО збила 78 російських ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 9-10 січня − подробиці

110 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

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31 БпЛА був локаційно втрачений.

На Київщині, Сумщині,Житомирщині та в Запорізькій області є ушкодження будівель підприємств, приватних і державних установ, приватних будинків та автотранспорту.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

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У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 “Шахеди” та безпілотники-імітатори.

Через падіння збитих ворожих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. 

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