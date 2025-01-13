З травня 2024 року українці накопичили понад 360 тисяч нових боргів. Загалом за 2024 рік Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) поповнився на 712 453 записи.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Борги по комуналці, штрафам та кредитам зростають − подробиці

Наразі в реєстрі зафіксовано 8,8 млн боргів.

Інфографіка: Опендатабот

За даними Опендатабот, найчастіше українці заборгували кошти за:

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штрафи за порушення правил дорожнього руху (21%);

стягнення за адміністративні правопорушення (20%);

стягнення на користь державного бюджету (18,5%);

комунальні платежі (8%).

Як війна вплинула на платоспроможність українців?

З початку повномасштабної війни кількість записів у ЄРБ зросла майже на 2 млн.

Інфографіка: Опендатабот

Спостерігається і зростання кількості стягнень майна за виконавчими документами (на 24%) та конфіскацій у кримінальних справах (на 17%).