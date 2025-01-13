У грудні 2024 року Росія запустила по Україні близько 1700 дронів-камікадзе, що менше, ніж у листопаді (2300 одиниць), повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Чому Росія зменшила кількість атак дронами?

Це перше зменшення кількості запущених дронів з березня-квітня 2024 року.

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За даними британської розвідки, на зниження активності ворога міг вплинути погодний фактор.

Повітряні сили України повідомляють про збиття 53% російських дронів-камікадзе. Решта була втрачена завдяки засобам радіоелектронної боротьби.

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Незважаючи на зменшення кількості запущених дронів у грудні, Росія, ймовірно, має можливості продовжувати запускати щонайменше 1500 дронів-камікадзе щомісяця.