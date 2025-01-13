У грудні 2024 року Росія запустила по Україні близько 1700 дронів-камікадзе, що менше, ніж у листопаді (2300 одиниць), повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Чому Росія зменшила кількість атак дронами?
Це перше зменшення кількості запущених дронів з березня-квітня 2024 року.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За даними британської розвідки, на зниження активності ворога міг вплинути погодний фактор.
Повітряні сили України повідомляють про збиття 53% російських дронів-камікадзе. Решта була втрачена завдяки засобам радіоелектронної боротьби.
Незважаючи на зменшення кількості запущених дронів у грудні, Росія, ймовірно, має можливості продовжувати запускати щонайменше 1500 дронів-камікадзе щомісяця.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 13, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/IOfPrFb50D#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/78uq1VFBsV
Росія атакує Україну дронами − що треба знати
У ніч проти 13 січня ППО збила 78 російських безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів.
У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 “Шахеди” та безпілотники-імітатори.
Китай та Індія шукають альтернативи російській нафті
Через падіння збитих ворожих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.
У ніч проти 10 січня ППО збила 41 російський ударний дрон типу Shahed і БпЛА інших типів