Швеція надасть до трьох військових кораблів і літак-розвідник ASC 890 для захисту НАТО від диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі. Про це у неділю заявив шведський уряд.
Шведська берегова охорона оголосила, що виділить чотири кораблі для моніторингу Балтійського моря, і що ще сім кораблів перебувають у стані готовності, повідомляє AP News.
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Цьому передувало пошкодження танкером [Eagle S – ред.] підводного силового кабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією, яке трапилося 25 грудня. Представники фінської влади висадилися на судно, якірний ланцюг якого, ймовірно, пошкодив кабель, і затримали його.
Фінські митники заявили, що судно, ймовірно, є частиною «тіньового флоту» Росії, який перевозить російську нафту без страховки в обхід західних санкцій.
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4 січня Швеція заявила, що відправить підводне рятувальне судно на допомогу Фінляндії в розслідуванні інциденту.
Численні подібні інциденти, в тому числі розрив телекомунікаційного кабелю Arelion між шведським островом Готланд і Литвою 17 листопада і підводного кабелю C-Lion 1, що з’єднує Гельсінкі з німецьким портом Росток, який був перерізаний днем пізніше на південь від шведського острова Оланд, посилили занепокоєння щодо можливих російських диверсій.
У неділю в Стокгольмі заявили, що направлення цих кораблів і літака в Балтійське море стане першим внеском Швеції в оборону і сили стримування НАТО від часу її вступу до Альянсу в березні 2024 року.