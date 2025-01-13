Британський боксер Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення своєї кар’єри.

Раніше “Циганський король” вже заявляв про завершення кар’єри, але згодом повертався на ринг.

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Ф’юрі оголосив про завершення професійної кар’єри

«Скажу коротко і просто. Хочу оголосити, що йду з боксу», - сказав Ф’юрі.

На рахунку боксера 34 перемоги, одна нічия та дві поразки.

Минулого року він двічі зустрічався на рингу з українцем Олександром Усиком, і обидва рази програв.

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Ф’юрі був багаторазовим чемпіоном у важкій вазі, завоювавши пояси WBO, WBC, IBF та IBO.

Британський спортсмен оголошував про завершення боксерської кар’єри у 2013 й 2022 роках.

Реванш Усик - Ф’юрі - подробиці

21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді відбувся бій-реванш Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика за титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.

Українець знову перемогу одностайним рішенням суддів із рахунком 116-112.

Якщо Ф’юрі не повернеться на ринг, то реванш проти українцям стане останнім боєм британського боксера.