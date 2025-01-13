У квітні на Тернопільщині розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії.

Раніше останки були знайдені на території колишнього села Пужники, повідомляє RMF24.

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Ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії - подробиці

Польський фонд “Свобода і демократія”, який два роки тому виявив це місце поховання, отримав дозвіл від української влади на ексгумацію та дослідження останків.

Ексгумація буде проведена з метою ідентифікації останків, знайдених у ямі біля колишнього цвинтаря.

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Заступник голови фонду “Свобода і демократія” Мацей Данцевич повідомив, що після розкопок польські археологи та антропологи проведуть дослідження останків.

Для цього фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

Після завершення досліджень останки жертв будуть перепоховані, а місце поховання буде належним чином увічнено.

Більше по темі У польському суспільстві збільшується втома від війни в Україні Польський міністр оборони дорікнув українським біженцям за розкіш.

Україна і Польщі досягли певних рішень щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

10 січня польський прем’єр Дональд Туск повідомив про довгоочікуваний прорив у питанні Волинської трагедії.

Заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос зазначав, що сторони визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії.

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Волинська трагедія – що треба знати

Волинське питання (або Волинський інцидент чи Волинська трагедія) – етнічні чистки в 1943 році на Волині між польським та українським населенням, участь у яких брали Українська Повстанська Армія, підпорядкована ОУН, польська Армія Крайова, польські шуцманшафт-батальйони, радянські партизани, а також українські та польські громадяни.

У традиційній польській історіографії подія сприймається як етнічна чистка виключно польського населення, а в українській – як “дія у відповідь”.

Водночас міністр задоволений тим, що техніка надходить в Україну, але й визнав, що прориву немає, а ризик катастрофи зростає перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.