У квітні на Тернопільщині розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії.
Раніше останки були знайдені на території колишнього села Пужники, повідомляє RMF24.
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Ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії - подробиці
Польський фонд “Свобода і демократія”, який два роки тому виявив це місце поховання, отримав дозвіл від української влади на ексгумацію та дослідження останків.
Ексгумація буде проведена з метою ідентифікації останків, знайдених у ямі біля колишнього цвинтаря.
Заступник голови фонду “Свобода і демократія” Мацей Данцевич повідомив, що після розкопок польські археологи та антропологи проведуть дослідження останків.
Для цього фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.
Після завершення досліджень останки жертв будуть перепоховані, а місце поховання буде належним чином увічнено.
У польському суспільстві збільшується втома від війни в Україні
Україна і Польщі досягли певних рішень щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
10 січня польський прем’єр Дональд Туск повідомив про довгоочікуваний прорив у питанні Волинської трагедії.
Заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос зазначав, що сторони визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії.
Волинська трагедія – що треба знати
Волинське питання (або Волинський інцидент чи Волинська трагедія) – етнічні чистки в 1943 році на Волині між польським та українським населенням, участь у яких брали Українська Повстанська Армія, підпорядкована ОУН, польська Армія Крайова, польські шуцманшафт-батальйони, радянські партизани, а також українські та польські громадяни.
У традиційній польській історіографії подія сприймається як етнічна чистка виключно польського населення, а в українській – як “дія у відповідь”.
Водночас міністр задоволений тим, що техніка надходить в Україну, але й визнав, що прориву немає, а ризик катастрофи зростає перед осінню та зимою через масштабне руйнування критичної інфраструктури.